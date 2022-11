Sapete chi è la super mamma di Valeria Marini? Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua (straordinaria) storia, una stella dietro le quinte del successo della showgirl!

Gianna Orrù è la madre di Valeria Marini, una donna forte e determinata con una biografia tutta da scoprire. Non tutti conoscono il suo ritratto, anche se un’apparizione in televisione, protagonista di un famoso reality, ne ha catapultato l’identità in testa alla curiosità del pubblico. Partiamo dalle origini per svelarvi tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, personale e professionale..

Chi è Gianna Orrù e dove vive?

Gianna Orrù è nota al mondo dello spettacolo – sebbene la sua storia personale sia lontana anni luce dal jet set – perché madre di Valeria Marini. Origini sarde, nitidamente richiamate dal suo cognome, è nata a Cagliari sotto il segno dell’Acquario, il 24 gennaio 1938.

Vive a Roma, città in cui si è laureata presso l’Isef dopo gli studi magistrali, ma per diverso tempo ha svolto la professione di insegnante di educazione fisica in una scuola media superiore del capoluogo sardo.

Gianna Orrù e Mario Marini: matrimonio e figli

Nella vita privata di Gianna Orrù c’è un capitolo importante legato alle sue nozze con il papà di Valeria Marini. Il matrimonio con Mario Marini, questo il nome dell’ex marito, è datato 1960 e dalla loro unione sono nati tre figli.

La showgirl è la secondogenita, preceduta dal fratello, Fabio Marini, e seguita dalla sorella minore Claudia. Dopo la separazione, Gianna Orrù è tornata in Sardegna, nel 1974, e ha proseguito la sua attività di docente fino al 1982. Dieci anni più tardi, nel 1992, si è stabilita definitivamente nella Capitale per seguire da vicino la carriera e gli affari della figlia Valeria.

Mario Marini è morto nel 2014, all’età di 80 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella showgirl e uno strascico di rimpianti nel suo cuore, cristallizzati in alcune dichiarazioni riportate da Vanity Fair: “Sono figlia di genitori separati da quando avevo 7 anni. Sono cresciuta con mia madre ma mio padre mi è sempre mancato. Ero la sua preferita ma alla fine non l’ho vissuto fino in fondo. All’inizio non voleva che facessi spettacolo, voleva che studiassi. Poi, quando sono diventata Valeria Marini, è cambiato. A me piace il mio cognome perché mi ricorda il mio papà“.

Altre 6 cose da sapere su Gianna Orrù

– La figlia Valeria la chiama affettuosamente “Wonder woman”, soprannome che ne descrive un ritratto di donna forte e sempre presente.

– Ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi 8, nel 2011, nella sezione “Parenti di….”, piazzandosi all’8° posto.

– Per diverso tempo si è occupata di una palestra aperta a Cagliari, prima del suo trasferimento definitivo a Roma.

– Nel 2000, ha lavorato come coordinatrice generale delle produzioni televisive per un’emittente privata di Perugia.

– Non ha profili social in cui sbirciare e scoprire dettagli più nitidi sulla sua vita di tutti i giorni…

– Nel 2020, la notizia di una presunta truffa ai suoi danni: secondo Il Messaggero, Gianna Orrù sarebbe caduta nelle trame di un sedicente produttore cinematografico che le avrebbe sottratto somme per un totale di oltre 330mila euro. L’impostore le sarebbe stato presentato nel 2018 dalla figlia Valeria, ignara di tutto, e spacciandosi per broker finanziario l’avrebbe convinta a investire ingenti risorse in alcuni “promettenti” affari nella galassia dell’online. Risorse che poi sarebbero svanite nel nulla, fino alla decisione della donna di sporgere denuncia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG