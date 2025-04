Costanza 2 si farà? Ecco le anticipazioni sul futuro della fiction

La prima stagione è giunta al termine, ma Costanza 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo riguardo al futuro della fiction di Rai 1.

La puntata di domenica 13 aprile 2025 è l’ultima della prima stagione di Costanza e, come sempre accade quando una fiction ha successo, in tanti si chiedono se ce ne sarà anche una seconda. Diciamolo senza tanti giri di parole: sì, Costanza 2 si farà. La fiction di Rai 1 con protagonista Miriam Dalmazio è infatti destinata a proseguire, ma quando arriveranno in TV i nuovi episodi? Che cosa vedremo? Scopriamolo insieme.

Quando esce Costanza 2?

Il finale apertissimo della prima stagione non lascia dubbi sul fatto che la seconda stagione della fiction verrà fatta, d’altronde la protagonista, dopo aver rivelato i propri sentimenti, attende ora una risposta da Marco.

Logo Rai – www.donnaglamour.it

A convincere i produttori a realizzare Costanza 2 sono stati anche gli ottimi dati di ascolto della prima stagione, basti pensare che le varie puntate su Rai 1 sono state sempre seguite in diretta da un minimo di 3,5 milioni di telespettatori a cui vanno aggiunti quelli che hanno invece guardato la fiction in streaming su RaiPlay. Va poi ricordato che la serie TV è tratta dalla serie di romanzi di Alessia Gazzola e di materiale a disposizione ce n’è quindi ancora molto.

Insomma, gli ingredienti per far proseguire la fiction c’erano tutti e i produttori non si sono lascianti sfuggire questa occasione. Ma quando andranno in onda i nuovi episodi? Una data esatta non c’è ancora: c’è una possibilità che la fiction potrebbe tornare già il prossimo anno, nel 2026, ma è più probabile che la fiction ritorni fra due anni, ovvero nel 2027. D’altronde non sarebbe una novità: nella maggior parte della fiction Rai bisognerà attendere due anni prima di poter vedere la stagione successiva.