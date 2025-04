Ecco quanto guadagna Ilary Blasi, una delle presentatrici di punta di Mediaset. Ma a farla guadagna è stata anche Netflix.

Ilary Blasi è una delle presentatrice di punta dei canali Mediaset e negli anni l’abbiamo vista ala guida di molti programmi di successo: Le Iene, il Grande Fratello VIP, L’Isola dei Famosi, Battiti Live e ora The Couple.

Ma non solo: è anche da anni una delle principali protagoniste delle pagine di gossip per la sua lunga storia d’amore con Francesco Totti che è terminata nel 2022 e di cui molto si è parlato. Della fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma ne ha parlato la stessa Ilary Blasi anche nel docufilm Unica, uscito su Netflix, che le ha fruttato anche un ricco compenso che è andato ad aggiungersi ai lauti guadagni ottenuti grazie alla sua carriera in TV. Ma quanto guadagna Ilary Blasi?

Quanto guadagna Ilary Blasi?

Dal 2025 Ilary Blasi conduce su Canale 5 il reality The Couple. A quanto ammonti il suo cachet per la conduzione del programma non è al momento noto, quello che invece è noto è quanto ha guadagnato per gli altri reality show condotti sui canali Mediaset.

Ilary Blasi

Per ogni edizione condotta del Grande Fratello Vip, per esempio, il compenso di Ilary Blasi era di circa 650.000 euro. Una cifra notevole ma certamente inferiore a quella delle varie edizioni dell’Isola dei Famosi, dove Ilary Blasi avrebbe guadagnato circa 900.000 euro a stagione, ovvero intorno ai 50.000 euro a puntata.

Bastano queste cifre per comprendere quanto a Mediaset puntino sulla conduttrice romana, che come i dati Auditel dei suoi programmi dimostrano è molto amata anche dal pubblico televisivo.

Ilary Blasi: quanto ha guadagnato per Unica

Come riferito dall’esperto di TV Davide Maggio, il cachet di Ilary Blasi per Unica sarebbe stato di circa 700.000 euro. Una cifra certamente molto importante per la realizzazione del docufilm. In totale Netflix per la produzione del primo docufilm sulla vita di Ilary Blasi ha investito 2.249.436,8 di euro, come riportato dal sito del Ministero della Cultura.

Se vi state domandando per quale motivo i costi del docufilm siano sul sito del Ministero della Cultura, la risposta è che la casa di produzione ha chiesto dei contributi ministeriali per la sua realizzazione.