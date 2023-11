Ecco dove vedere Unica in streaming: è la docuserie che racconta la vita privata e professionale di Ilary Blasi.

Si tanti i vip che sono diventati protagonisti di docuserie, in questa lunga lista c’è anche Ilary Blasi, una delle principali presentatrici della televisione italiana, con la sua docuserie dal titolo Unica. “A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia, raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete” ha annunciato nel promo la conduttrice romana. Vediamo allora dove vedere Unica in streaming.

Dove vedere Unica in streaming?

Unica è una serie TV originale Netflix, questo significa che le varie puntate possono essere viste esclusivamente su questa piattaforma streaming. Non c’è la possibilità di vederle in TV o in un’altra piattaforma on demand.

Ilary Blasi

Per vedere Unica, così come per vedere qualsiasi altro contenuto su Netflix (che sia un film o una serie TV) è necessario sottoscrivere un abbonamento. Il costo dell’abbonamento varia da 5,49 euro al mese a 17,99 euro al mese, a seconda del piano scelto. Non c’è quindi la possibilità di vedere Unica in streaming gratis, come è invece possibile fare, per esempio, con le serie TV disponibili su piattaforme come RaiPlay.

Unica: le anticipazioni

Uno degli aspetti che suscita maggiormente la curiosità riguardo a Unico è la fine della lunga storia d’amore con Francesco Totti. E proprio questo è uno dei temi principali che viene affrontato nel corso degli episodi.

“Dopo tantissimi articoli di giornale, dichiarazioni, smentite e comunicati stampa Ilary Blasi racconta per la prima volta la fine della sua storia d’amore. Un ritratto totalmente inedito, intimo e sincero, arricchito dalle testimonianze di persone che da sempre le sono state accanto. Unica è scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni”, recita la sinossi della serie TV.