Ecco dove vedere in diretta Italia-Serbia di tennis in streaming e in TV: è la semifinale della Coppa Davis 2023.

Alle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner ha fatto emozionare tutta l’Italia arrivando a un soffio dalla conquista del torneo riservato ai tennisti più forti del mondo: l’altoatesino è stato battuto solamente in finale da Novak Djokovic. Ora i due si ritrovano uno contro l’altro nella Coppa Davis 2023: la semifinale è infatti Italia-Serbia. Vediamo ora dove vedere in diretta streaming e in TV la partita.

Dove vedere Italia-Serbia in streaming e in TV

Tutte le partite della Coppa Davis 2023 sono trasmesse in diretta da Sky. La partita tra Italia e Serbia è in programma sabato 25 novembre a partire dalle ore 12.00 e si può vedere su Sky Sport Uno (canale 201) ma anche su Sky Sport Tennis.

Jannik Sinner

Ma non solo, le partite dell’Italia sono infatti anche trasmesse dalla Rai, per questo motivo Italia-Serbia può essere vista in diretta e in chiaro su Rai 2.

E dove si può vedere il match tra Italia e Serbia della Coppa Davis in streaming? C’è più di un’opzione per tutti gli appassionati di tennis per poter vedere il match in streaming. Gli abbonati a Sky potranno vedere l’incontro su Sky Go ma la partita è trasmessa in diretta streaming anche su Now TV (a cui è necessario sottoscrivere però un abbonamento per poter vedere questo e qualsiasi altro contenuto).

Ma è anche possibile vedere questa sorta di rivincita tra Sinner e Djokovic (ma non solo) gratis? Italia-Serbia in streaming gratis, come tutti gli eventi in onda sui canali Rai, può essere vista su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai completamente gratuita a cui si può accedere da computer, smartphone, tablet o computer semplicemente attraverso il sito oppure tramite l’App ufficiale.