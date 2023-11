Hanno fatto molto discutere le differenze le differenze tra la storia vera e quanto si vede in Napoleon: ecco cosa c’è di diverso.

Nel 2023 Ridley Scott ha portato al cinema Napoleon, film che racconta la storia di Napoleone Bonaparte, dalla sua ascesa fino alla caduta. Si tratta di un film ambizioso, con un cast eccezionale guidato da Joaquin Phoenix nei panni proprio dell’imperatore francese, ma la pellicola ha fatto anche discutere per alcune differenze con la storia vera di Napoleone, differenze comunque lievi e che non hanno portato a importanti cambiamenti con i fatti realmente accaduti. Vediamo allora quali sono queste differenze tra Napoleon e la storia vera di Napoleone.

Napoleon: la storia vera e le differenze con il film

La prima differenza con i fatti reali la troviamo nelle prime scene di Napoleon, quando vediamo Napoleone Bonaparte tra la folla ad assistere all’esecuzione della regina Maria Antonietta avvenuta il 16 ottobre del 1973, in realtà in quei giorni il futuro imperatore non si trovava a Parigi.

Statua di Napoleone Bonaparte a Parigi

Durante la campagna in Egitto, Napoleone non diede mai l’ordine di sparare contro le piramidi per mostrare il proprio potere, come si vede invece nel film. Nella realtà, inoltre, Napoleone si incoronò da solo, sottraendo la corona dalle mani del Papa: un gesto simbolico di grande valore.

E’ noto che Napoleone fosse un abilissimo stratega militare ma la trappola del lago ghiacciato che si vede nel film in realtà non fu mai escogitata. Sono queste le principali differenze tra il film e la storia vera.

Napoleon: il cast del film

Come detto in precedenza, a vestire i panni dell’imperatore francese è Joaquin Phoenix. Nel cast di Napoleon troviamo poi anche Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Catherine Walker, Ben Miles, Ludivine Sagnier, Matthew Needham, Youssek Kerkour e Phil Cornwell.