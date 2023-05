Ecco le location di Pari e dispari, film di Sergio Corbucci con protagonisti Terence Hill e Bud Spencer: le risate e le botte non mancano.

I film con protagonisti Terence Hill e Bud Spencer hanno saputo conquistare tante generazioni differenti di spettatori e ogni volta che vengono riproposti in TV sono sempre visti (o rivisti) con piacere. Tra le tante opere nelle quali li abbiamo potuto vedere uno al fianco dell’altro c’è anche Pari e dispari: la commedia è diretta da Sergio Corbucci ed è uscita nelle sale cinematografiche nel 1978.

I due interpretano il ruolo di due fratellastri, Johnny e Charlie Firpo, che si ritrovano quando al primo viene affidato l’incarico di sgominare una banda di allibratori clandestini. Per portare a termine la sua missione decise di contattare il burbero fratello, un ex giocatore che conosceva la banda, ma senza svelare la sua indennità, facendosi aiutare a portare a termina la sua missione. Vediamo ora quali sono le location di Pari e dispari.

Pari e dispari: le location del film

Così come molti altri film della coppia Bud Spencer e Terence Hill, anche Pari e dispari è stati girato principalmente negli Stati Uniti. Quasi tutte le location della pellicola sono infatti a Miami.

TERENCE HILL E BUD SPENCER

Ci sono però alcune location che sono in Italia, il bar dove Charlie scopre che il padre non è veramente cieco, per esempio, è il realtà il Teatro 5 degli Stabilimenti De Paolis a Roma. Tra le location americane della pellicola, oltre che Miami, troviamo poi anche altri luoghi della Florida come Fort Lauderdale e Dania Beach.

Pari e dispari: il cast del film

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Pari e dispari sono Bud Spencer e Terence Hill, rispettivamente nei panni di Charlie e Johnny Firpo. Nel cast del film troviamo anche Marisa Laurito, Luciano Catenacci, Salvatore Borghese, Riccardo Pizzuti, Caudio Ruffini.

