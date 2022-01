Quali sono le frasi anniversario matrimonio 40 anni più belle di sempre? Diamo uno sguardo ai pensieri adatti a questa ricorrenza speciale.

Un anniversario di matrimonio va sempre festeggiato, soprattutto quando si raggiungono traguardi come le nozze di rubino. Vediamo quali sono le frasi anniversario matrimonio 40 anni più belle di sempre, perfette per rendere omaggio ad una ricorrenza tanto speciale.

Frasi anniversario matrimonio 40 anni: le più belle

Come augurare buon anniversario di matrimonio? Questa ricorrenza va sempre festeggiata, soprattutto oggi che le nozze non sembrano più indissolubili come un tempo. Stare insieme tanti anni e rinnovare quotidianamente i propri sentimenti non è semplice, questo è impossibile negarlo. Eppure, con tanto amore e una dose infinita di pazienza, si può davvero arrivare lontano. Di seguito, una selezione delle frasi più belle per l’anniversario di matrimonio:

Frasi anniversario matrimonio 40 anni: le più belle

Un anniversario è l’occasione per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di ieri, e le speranze di domani. Felice anniversario da parte di tutti noi!;

Il matrimonio è come una pianta, va curato, e non è come un armadio che deve restare lì a prendere polvere. (Papa Francesco);

Nel matrimonio, guai a perdere ogni freschezza, cadendo nel grigiore assoluto e scontato. Con pazienza e amore bisogna sempre introdurre un filo di novità, tenerezza, sorpresa. (Cardinale Gianfranco Ravasi);

Le catene non tengono insieme un matrimonio. Sono i fili, centinaia di fili minuscoli, che cuciono insieme le persone nel corso degli anni. È questo che fa durare un matrimonio. (Simone Signoret);

L’amore coniugale, che persiste attraverso mille vicissitudini, mi sembra il più bello dei miracoli, benché sia anche il più comune. (François Mauriac);

Affinché la gioia di questo giorno sia non solo un “ieri” da ricordare, ma un “oggi” ancora e sempre da vivere. Auguri!;

L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L’amore non verrà mai meno. (San Paolo, Prima lettera ai Corinzi);

Come l’amore cresce dentro di te, così cresce la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima. (Sant’Agostino);

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione. Buon anniversario. (Antoine de Saint Exupéry);

L’amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. (Papa Giovanni Paolo II);

Perché se incontrarsi è una magia, è non perdersi la vera favola. (Massimo Gramellini);

Il cuore di un matrimonio sono i ricordi e se due persone hanno gli stessi ricordi e possono assaporarne la dolcezza, allora il matrimonio diventa un dono divino. (Bill Cosby).

Le frasi anniversario matrimonio 40 anni vanno bene per i genitori, per gli amici e anche per i semplici conoscenti. Sta a voi scegliere, in base al destinatario, se aggiungere un tocco personale o meno.

Frasi per 40 anni di matrimonio spiritose

Le frasi auguri anniversario 40 anni matrimonio possono essere anche divertenti. Ovviamente, citazioni di questo tipo vanno utilizzate soltanto se avete una certa confidenza con la coppia di sposi in questione.

Frasi per 40 anni di matrimonio spiritose

Un anniversario di matrimonio è la celebrazione di amore, fiducia, collaborazione, tolleranza e tenacia. L’ordine varia a seconda degli anni. (Paul Sweeney);

Guardarvi insieme è lo spettacolo più bello che potessimo desiderare: a volte ha il sapore di una commedia all’italiana, altre volte di un thriller col fiato sospeso e altre ancora quelle di un bellissimo romanzo d’amore. Buon anniversario!;

Se vaghi nel buio, ti illumina. Se ti perdi, lui ti ritrova. Praticamente una iettatura questo amore! Buon anniversario!;

Due radici si sono intrecciate e sono diventate una pianta sola. Peccato che nessuno dei due ha il pollice verde… come andrà a finire? Intanto un altro anno è passato: auguri!;

Vi auguro con tutto il cuore che nella vostra vita tutto avvenga come nel mondo della matematica: i dolori sottratti, le gioie addizionate, l’amore moltiplicato e diviso per due!;

Con il passare degli anni, il vostro matrimonio non sta diventando noioso, vecchio e fuori tempo. Sta diventando meravigliosamente vintage. E il vintage va di moda.;

Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico. (François de la Rochefoucault);

Le rughe sul viso non sono un segno dell’invecchiamento, ma di quanto il vostro matrimonio sia sopravvissuto magnificamente al passare del tempo. Felice anniversario!.

Ricordate sempre che l’anniversario di matrimonio 40 anni è importante, per cui non utilizzate frasi divertenti o ironiche con sposi che conoscete a malapena.

Riproduzione riservata © 2022 - DG