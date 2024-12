Disavventura in vacanza per Michelle Hunziker e la sua famiglia, precisamente per sua figlia Sole che è stata vittima di un piccolo incidente.

Quando si è genitori bisogna sempre stare super attenti ai propri figli perché i “pericoli” sono dietro l’angolo. Anche in vacanza… Chiedere, infatti, a Michelle Hunziker che si trova sulla neve per la settimana bianca ma ha dovuto fare i conti con un imprevisto occorso a sua figlia Sole. La ragazzina, infatti, si è rotta un dente…

Michelle Hunziker, incidente per la figlia

Anche in vacanza, Michelle Hunziker si è trovata a dover fare i conti con il difficile compito di essere mamma. Infatti, la figlia Sole è stata vittima di un piccolo incidente che avrebbe potuto guastare completamente la settimana sulla neve.

Michelle Hunziker

La ragazzina, 9 anni, si è rotta uno dei denti incisivi e sua madre, la bella Michelle appunto, è intervenuta subito per porre rimedio. Come è stato possibile vedere dalle stories Instagram della showgirl svizzera, la Hunziker ha portato immediatamente la figlia dal dentista di fiducia che si occupa della salute di tutti i componenti della famiglia da anni: “Cura tutta la famiglia da quando ho 19 anni”, ha scritto la conduttrice.

Successivamente, ecco anche i ringraziamenti per aver aiutato Sole e tutti quanti: “Ci ha salvati ancora. Sole si è rotta l’incisivo ieri, già ricostruito”.

Il precedente prima dell’estate

Per la Hunziker, ma soprattutto per la figlia Sole, rompersi un dente non è una novità. Infatti, già a fine maggio, poco prima di dare inizio alle vacanze estive, la ragazzina aveva subito lo stesso tipo di incidente in circostanze diverse.

Anche in quella occasione, per fortuna, mamma Michelle era intervenuta con prontezza portando la piccola dal dentista e risolvendo tutto nel giro di poche ore senza causare grosse problematiche e fastidi alla bambina.