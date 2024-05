Attimi di apprensione per Michelle Hunziker e sua figlia Sole, protagonista di un piccolo incidente che ha fatto preoccupare la nota showgirl.

Una giornata problematica per Michelle Hunziker e sua figlia, Sole. La piccola, infatti, ha subito un piccolo incidente inaspettato che ha generato forte apprensione nella nota showgirl. A raccontare tutto è stata la stessa conduttrice svizzera che sui social ha fatto capire come, per fortuna, dopo alcune ore di tensione, tutto si sia risolto per il meglio.

Michelle Hunziker, incidente per sua figlia

Michelle Hunziker

Tramite le stories Instagram, come detto, la Hunziker ha spiegato ai suoi seguaci social come siano state ore di forte apprensione per lei e per sua figlia. La piccola Sole, infatti, è stata vittima di una disavventura, un piccolo incidente che l’ha vista spezzarsi un dente. Per la precisione un incisivo. Mamma Michelle, prontamente, è intervenuta portando la ragazzina dal dentista per rimettere subito tutto apposto. Per fortuna, per la bambina non ci sono state problematiche ulteriori a quanto pare e il risultato finale è stato quello desiderato.

Il racconto sui social

“Se non ci fosse stato il nostro dentista Lorenzo saremmo dovute andare a Lourdes! Qui è giorno di festa, ma lui è arrivato subito in nostro soccorso”, ha spiegato nelle sue stories Instagram la Hunziker che poco prima si era mostrata mentre teneva la mano a Sole. Successivamente, la stessa showgirl ha fatto vedere il risultato dell’intervento del dentista che ha risolto tutto: “Genio incontrastato”, ha detto ancora la presentatrice facendo i complimenti al dottore e mostrando anche il risultato per la piccola Sole che, dopo poche ore di apprensione, è potuta tornare a sorridere pienamente. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Siamo sicuri che mamma Michelle avrà modo di raccontare altri dettagli di questa disavventura più avanti. Non resta che attendere.