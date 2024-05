La maestra di Amici, Alessandra Celentano, si è raccontata a 360° anche su aspetti molto personali relativi alla fine del suo matrimonio.

Ospite sulla Rai a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Alessandra Celentano, storica insegnante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha parlato della sua vita privata lasciandosi andare ad alcune inedite confidenze a proposito anche del matrimonio finito con Angelo Trementozzi. La donna ha spiegato cosa sia successo ma anche se il suo cuore sia o meno impegnato attualmente.

Alessandra Celentano, la fine del matrimonio con Angelo

La Celentano ha confidato alla Balivo quali siano state, in passato, le ragioni che avevano portato lei e il marito a lasciarsi: “Ci siamo lasciati per una serie di cose“, ha precisato subito la maestra. “Erano momenti molto difficili perché io e la mia famiglia avevamo la malattia di madre e di mio padre, io lavoravo tantissimo. Abbiamo cercato di avere dei figli che non sono mai venuti. Per lui era diventato un valore quasi fisico”.

La prof ha aggiunto: “Io ho dovuto fare una scelta: se seguire la mia prima famiglia o la mia seconda famiglia. Dopo anni di lavoro sul rapporto e sulle problematiche è andata così, però l’amore, il rispetto, il bene, la fiducia non sono mai mancati e non mancheranno mai. Penso che Angelo sia una persona speciale”. La Celentano ha anche dichiarato di aver rivisto Angelo e la sua attuale famiglia con piacere e di essere felice che sia riuscito ad avere un figlio.

L’amore nel presente

Stuzzicata, poi, dalla padrona di casa de ‘La Volta Buona‘ riguardo ai presunti attuali flirt, la Cele non ha fatto nomi e non ha neppure confermato ma ha fatto capire che, forse, qualcuno, almeno un affetto, ora ci sia. Chissà se la professoressa di Amici un giorno deciderà di rendere tutto pubblico o meno. Sicuramente noi le auguriamo il meglio per il futuro.