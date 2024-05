La vita da single di Fedez è ormai sotto i riflettori e ogni sua mossa viene “beccata”. Nuova segnalazione su una modella…

Neppure il tempo di parlare e ricostruire l’incontro tra Fedez e Garance Authié a Monte Carlo che già, sui social, arrivano nuove segnalazioni. Pare, infatti, che proprio nel weekend passato nel Principato, Federico abbia trascorso del tempo in discoteca anche con un’altra modella. L’indiscrezione è arrivata in queste ore con la ragazza che sarebbe Violeta Toloba…

Fedez, la segnalazione su Violeta Toloba

Fedez

Come detto, dopo l’avvistamento mano nella mano tra Fedez e Garance Authié, in queste ore è arrivata un’altra segnalazione. A riportarla è stato Very Inutil People secondo cui la ragazza raffigurata di spalle accanto a Federico in discoteca, in una foto ripresa da tanti media, non sarebbe appunto Garance ma la giovane modella Violeta Toloba.

A quanto pare, anche la Toloba era presente a Monte Carlo per il GP di Formula Uno e il filmato del rapper in discoteca con lei risalirebbe a giovedì scorso al Twiga, quindi in un momento precedente all’avvistamento con Garance di domenica. dove Fedez è stato visto con Garance. Secondo la segnalazione è possibile che Federico e Violeta possano essersi incontrati alcune settimane fa a Courchevel e anche al Coachella.

I dettagli su Violeta Toloba

Sebbene non ci siano notizie di conferma in merito a questa conoscenza tra Violeta Toloba e Federico, quello che sappiamo è che la ragazza sia diventata famosa per aver partecipato a Miss Universe nel 2019. La giovane ha 25 anni ed è originaria di Granada. Staremo a vedere a questo punto se verranno fuori nuovi retroscena relativi al rapporto tra il rapper e la modella. Intanto, la certezza, è che ad oggi Fedez la segua su Instagram dove la donna conta circa 3000 seguaci.