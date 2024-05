Fedez ha voltato pagina e ha già una nuova fiamma. Dopo gli avvistamenti a Monaco, il rapper è stato beccato a baciare un’altra donna!

Solamente domenica Fedez era stato beccato a passeggiare mano nella mano con una donna, e la notizia aveva fatto il giro del web. Ma di certo non ci si aspettava che di lì a poche ore sarebbe spuntato un nuovo video che riprende il rapper mentre bacia una donna.

Ormai quello con Chiara Ferragni sembra essere un capitolo chiuso definitivamente, e nella sua vita ha fatto il suo ingresso un’altra donna, una modella di appena 20 anni. Ma scopriamo di più.

Fedez in discoteca bacia una donna: di chi si tratta

Il profilo Instagram Dillingernews ha pubblicato un video che in poco tempo è diventato virale. Nel video non si vede il rapper passeggiare con una donna, ma molto di più. Infatti, il video ritrae Fedez mentre si scambia effusioni in discoteca con una donna.

Nella didascalia del post si legge: “Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato, Fedez sembrerebbe aver trovato quella giusta, Garance Authié“.

Fedez e Garance Authié: una nuova coppia

Se tre indizi fanno una prova, possiamo dire che Fedez ha una nuova fiamma dopo aver visto i video che lo ritraggono in compagnia della giovane modella Garance Authié, classe 2004.

La nuova fiamma del rapper, secondo Dillingernews, sarebbe una “Modella francese, classe 2004, appartenente all’alta società, ricca, che frequenta esclusivamente la Milano bene. Non a caso è stato proprio Leonardo Del Vecchio a presentare la bellissima Garance al nostro triste e solo Federico“.

Ma la domanda sorge spontanea: sarà l’inizio di un nuovo amore o una fiamma passeggera per colmare il vuoto lasciato da Chiara Ferragni? Lo scopriremo presto.