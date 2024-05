Alcuni commenti di Beatrice Valli a proposito della sua carriera sui social e la notorietà non sono piaciuti a Karina Cascella.

Hanno generato grosso clamore alcune dichiarazioni di Beatrice Valli rilasciate nel corso di un podcast, The Roulette Talk, con Elena Gradella. L’ex noto volto di Uomini e Donne non ha avuto problemi a rispondere ad alcune domande relative anche alla sua notorietà e al lavoro sui social. Proprio questa sincerità, però, ha fatto storcere il naso a Karina Cascella, ex opinionista del talk show di Maria De Filippi.

Beatrice Valli e la notorietà

Karina Cascella

La Valli, come detto, ha risposto durante la puntata del podcast in modo molto diretto e sincero ad una domanda della Gradella riferita alla notorietà: “Se credo di meritarmi la notorietà? Sono sincera, mi merito anche di più. Nel senso che io vorrei sempre di più, mi piace e mi piacerebbe tra dieci anni dire ‘ah wow Bea guarda cosa ti creata. Sinceramente, la verità è questa. Secondo me facciamo talmente tanto sui social – ha proseguto – credo che io e mio marito facciamo vedere molto che siamo, la verità. Belle cose, la famiglia: diamo dei bei valori […]. Tra dieci anni mi vorrei vedere con scalino un po’ più in su e dire: ‘Datti due pacche sulla spalla, non una'”.

Karina Cascella non ci sta

Le parole della Valli hanno generato tante reazioni tra cui quella di Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne. “Io trovo che il video che ho postato precedentemente, al di là delle simpatia o antipatie, sia a dir poco imbarazzante per diversi motivi. Dal mio punto di vista quando la notorietà si acquisisce per la partecipazione ad un programma molto famoso e non per competenze personali specifiche io non credo che la popolarità sia meritata, nel senso che la si merita quando c’è una competenza specifica o hai fatto qualcosa per meritare quella popolarità”.

Ma il discorso della Cascella è andato avanti anche su altri aspetti: “Nel video lei parla di meritarsi molto di più dal punto di vista lavorativo, come se lei insieme al marito stesse salvando delle vite. E io trovo tutto questo, a parte incredibilmente stupido come ragionamento, ma ripeto veramente imbarazzante […]”.