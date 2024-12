“Vorrei non te ne fossi mai andata”: Fedez sorprende tutti

Messaggio enigmatico di Fedez sui social con destinatario dubbio. E c’è chi pensa già ad una dedica per Chiara Ferragni…

Prime vacanze di Natale lontano dai suoi figli, Leone e Vittoria, e un pizzico di nostalgia, decisamente normale. Stiamo parlando di Fedez che sta trascorrendo queste feste a Saint Barth, ai Caraibi, con una nota nostalgica non indifferente. La conferma è arrivata anche dalle ultime parole pubblicate su Instagram che sono sembrate una sorta di dedica, magari proprio a Chiara Ferragni…

Fedez, la dedica social è per Chiara Ferragni?

Dai Caraibi, Fedez sta mostrando diverse immagini della sua vacanza natalizia e oltre a location mozzafiato, non mancano anche messaggi enigmatici come l’ultimo pubblicato qualche ora fa.

Fedez

Federico, infatti, si è lasciato andare a quella che potrebbe essere stata una dedica alla ex moglie, Chiara Ferragni, con parole che potrebbero fare riferimento alla loro situazione attuale. Citando il brano Hello there del cantante Lyrycal Lemonade, Fedez ha scritto alcuni versi importanti: “Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto, vorrei non te ne fossi mai andata, vorrei non te ne fossi mai andata“.

Come detto, difficile capire se si tratti solo di un momento nostalgia o se Federico abbia voluto fare, a distanza, una dedica alla ex moglie con magari una speranza per il futuro. Staremo a vedere se sarà lui stesso a dare qualche indizio in questa ottica.

Il primo Natale senza i figli

Che la nostalgia sia parte integrante delle vacanze di Natale di Federico è stato piuttosto chiaro fin dall’inizio di questo viaggio ai Caraibi. Appena arrivato a destinazione, infatti, era stato il rapper a spiegare ai fan di dover trascorrere qualche giorno lontano dai figli che sarebbero stato con la mamma fino a Capodanno.

“Sì, questo è il primo Natale senza i miei figli. Staranno con la mamma e mi raggiungeranno dopo Capodanno. Non vedo l’ora di vederli”, erano state le sue parole tramite una diretta social qualche giorno prima di Natale.