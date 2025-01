Incidente per Chiara Ferragni l’ultimo dell’anno: il racconto

Si chiude nel peggiore dei modi il 2024 di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata sfortunata vittima di un incidente.

Non solo le questioni sentimentali e quelle professionali. Il 2024 di Chiara Ferragni si chiude pure con una problematica fisica. Ebbene sì, perché l’imprenditrice digitale ha raccontato via social di essere stata vittima di un piccolo incidente che le ha causato un guaio al piede. Su Instagram, tramite una storia, ecco tutti i dettagli forniti da lei in persona.

Incidente per Chiara Ferragni: il racconto

Il 2024 è stato un anno davvero particolare per Chiara Ferragni che si è trovata a fare i conti con situazioni non proprio felici sia a livello professionale sia a livello personale. L’ultimo guaio è quello avvenuto in queste ore e che lei stessa ha raccontato sui social.

Chiara Ferragni

Tramite una storia su Instagram, la Ferragni ha reso partecipi i suoi fan di un incidente avvenuto in queste ore mentre si trova in vacanza sulla neve. “Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni? Io…”, ha detto.

L’ultima polemica

Sebbene per il momento non ci siano particolari aggiornamenti sulle condizioni del piede della bella Chiara, la Ferragni ha proseguito la scia di commenti e discorsi iniziati nelle scorse ore nei suoi confronti dopo gli auguri contestati alla sorella Valentina per il compleanno.

Infatti, Chiara era stata protagonista di una dedica molto discussa alla sorella minore in quanto le parole usate sarebbero state ritenute dagli haters troppo “egocentriche” e puntate su di lei. Il piccolo incidente al dito del piede, con ogni probabilità, aumenterà questa situazione di “hype” che si è creata nei suoi confronti anche se non certo in modo positivo. Staremo a vedere i prossimi aggiornamenti.