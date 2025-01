Potrebbero esserci novità sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi: sarebbe spuntato un nome importante per il cast.

Si inizia a parlare della prossima edizione de L’Isola dei Famosi e oltre ai rumors su chi potrebbe esserci alla conduzione del reality, sarebbe arrivata un’altra importante indiscrezione su uno dei primi nomi che potrebbero andare a costruire il cast. Si tratta di un volto molto discusso di recente e che farebbe tanto parlare…

L’Isola dei Famosi: il dubbio alla conduzione

Non ci sono certezze su quella che sarà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, sia per quanto riguarda l’eventuale inizio sia per quanto concerne la conduzione.

Dopo il flop della passata edizione, con ascolti bassi rispetto alle attese, si sono fatti diversi nomi per prendere il timone del programma dopo Vladimir Luxuria. Eppure, fino ad oggi ancora niente è certo.

Camila Giorgi – www.donnaglamour.it

Le ultime ipotesi relativamente a chi affidare la conduzione del programma avevano portato a fare il nome di Diletta Leotta. Altri, invece, visto anche lo scarso successo de La Talpa con la conduttrice DAZN, avevano fatto il nome di Veronica Gentili.

La domanda che adesso i telespettatori del reality si stanno ponendo riguarda anche il cast di concorrenti. In questo senso sarebbero giunte voci importanti.

La big nel cast: l’indiscrezione

Tra le indiscrezioni sul cast che potrebbe andare a caratterizzare la nuova edizione de L’Isola, ci sarebbe quello di Camila Giorgi.

L’ex tennista, molto discussa negli ultimi mesi, sarebbe stata attenzionata da chi si occupa di formare l’insieme dei naufraghi. “A L’Isola dei Famosi puntano su un nome. È stata una big dello sport italiano, ha avuto l’opportunità di essere 26esima al mondo, può essere e rientra fra i papabili nomi desiderati per la prossima Isola dei Famosi. Le parti si stanno parlando in questo momento: stiamo parlando di Camila Giorgi, che oggi vive in Argentina”, ha fatto sapere l’esperto Gabriele Parpiglia anche tramite un post social. Staremo a vedere se il tutto si concretizzerà.