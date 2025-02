Federica Nargi compie gli anni: la dedica in rima di Alessandro Matri

Dolcissimo momento social tra Federica Nargi e Alessandro Matri in occasione del compleanno della sua compagna ed ex Velina.

Sono una delle coppie più amate del panorama televisivo e social. E anche se la pista matrimonio non sembra essere ancora così calda, tra Federica Nargi e Alessandro Matri l’amore va a gonfie vele. Ulteriore conferma è arrivata nel giorno del compleanno della ex Velina che ha ricevuto una dedica speciale da parte del suo fidanzato e padre delle sue figlie.

Federica Nargi, cosa filtra sulle nozze con Matri

L’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri è stato argomento molto caldo anche di recente. La coppia si è messa in luce durante la partecipazione della donna all’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove sono stati sviscerati alcuni segreti di coppia. Al momento, però, non si parla di nozze anche se in futuro non è detto che le cose possano cambiare

Federica Nargi – www.donnaglamour.it

Come confermato dai diretti interessati, infatti, il loro amore e il loro rapporto non necessita, ad oggi, il fatidico “sì”. Anche se in futuro chissà. “Abbiamo una famiglia stupenda che va al di là del matrimonio, la nostra unione è molto importante. Se dovessi però sposarmi farei una festa semplice con pochi pochi amici”, erano state le parole dell’ex Velina nel corso della puntata di ‘Hot Ones Italia’ con Alessandro Cattelan. Di parere diverso Matri che, invece, in caso di nozze vorrebbe un super party.

La dedica in rima per il compleanno

Un rapporto, quello tra la Nargi e Matri, che come detto ha trovato ulteriore prova di amore nella recente dedica dell’ex giocatore alla sua dolce metà. Sui social, tramite un post su Instagram, il buon Alessandro ha voluto omaggiare Federica con una sorta di poesia che ha riscosso tantissimi commenti da parte dei fan, felici e sorpresi da tale dolcezza.

“A 18 anni ti ho incontrata. La mia vita da lì è cambiata. Mamma mia quanto ti ho corteggiata. Per sfinimento ti ho conquistata. Bella lo sei sempre stata”, ha scritto l’ex calciatore. “Donna e Mamma ci sei diventata. 16 anni sono passati. A 35 anni siamo arrivati. Momenti belli e bui abbiamo passato. Ma il mio amore è incondizionato. Se tornassi indietro nel passato. Ripartirei da dove tutto è incominciato. AUGURI AMORE MIO … AUGURI MAMMA E DONNA SPECIALE … TI AMIAMO ALLA FOLLIA“, le sue parole con tanto di emoticon di un cuore.