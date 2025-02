Novità in amore per Francesco Chiofalo che tramite un video ha presentato ufficialmente la sua nuova fidanzata, già nota al pubblico tv.

Dopo l’apprensione per il recente intervento subito, Francesco Chiofalo è tornato a sorridere e lo ha fatto in dolce compagnia. Infatti, dopo diverse settimane di rumors, l’ex volto anche di Uomini e Donne e Temptation Island ha deciso di uscire allo scoperto presentando a tutti la sua nuova fidanzata. Di chi si tratta? Di un volto ben noto ai telespettatori di UeD e in generale di Canale 5.

Francesco Chiofalo presenta la sua nuova fidanzata

Ormai da qualche tempo si vociferava della nuova presunta relazione iniziata da Francesco Chiofalo dopo l’addio con Drusilla Gucci. Adesso è arrivata anche la conferma ufficiale con tanto di video sui social e successiva spiegazione. L’ex volto di Uomini e Donne ha confermato di aver intrapreso una storia con Manuela Carriero, anche lei ex di UeD.

Francesco Chiofalo – www.donnaglamour.it

“A volte le cose nella vita accadono così quasi per caso e inaspettatamente…eravamo buoni amici e ci conoscevamo già da tempo…ci volevamo bene…ma poi quel bene si è trasformato in qualcosa di più”, ha esordito Chiofalo. “Stiamo insieme ormai già da un po’ ma abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti…”.

Il ragazzo ha poi continuato spiegando cosa lo abbia portato ad uscire allo scoperto solo ora: “In parte perché volevamo essere sicuri… e poi perché preferivamo vivere l’inizo della nostra relazione nella tranquillità della nostra privacy senza dover sentire il giudizio della gente con i loro commenti al 90% sempre negativi e senza un senso logico… messi lì solo per partito preso… ma ad oggi siamo una coppia solida e non ci interessa di quello che possono dire e pensare le persone… e abbiamo deciso di non nasconderci più“.

Il video e la frecciatina agli haters

Il messaggio di Chiofalo, con annesso video, è poi andato avanti con tanto di frecciatina agli haters che sempre si fanno sentire nei suoi confronti. “Adesso se volete potete anche sfogare le vostre frustrazioni e fallimenti di vita su di noi e riempire i commenti di questo reel di insulti… ma vi assicuro che dopo averlo fatto non vi sentirete meglio… fate pure… tanto a noi non ci interessa”.