Francesco Chiofalo sorprende ancora con un nuovo intervento chirurgico: dopo il cambio di colore degli occhi arriva l’intervento addominale.

L’influencer Francesco Chiofalo torna a sorprendere i suoi fan con un nuovo intervento chirurgico. Dopo l’operazione per cambiare il colore degli occhi e aver annunciato di volersi sottoporre a quella per allungare le gambe, il noto personaggio televisivo si è sottoposto ad un altro intervento.

L’ex volto di Temptation Island è tornato in ospedale per un intervento chirurgico, questa volta per risolvere un problema addominale che lo ha messo a disagio per mesi. L’influencer, seguito da migliaia di fan sui social, ha documentato il suo percorso attraverso le sue storie Instagram, dove ha raccontato in prima persona l’esperienza, condividendo anche la sua preoccupazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Perché Francesco Chiofalo ha deciso di operarsi

Francesco Chiofalo ha deciso di sottoporsi a un’operazione a causa di un inestetismo all’addome che lo aveva reso insicuro. Negli ultimi mesi, infatti, Chiofalo non si è più mostrato senza maglietta per evitare, così, di esporre la parte del corpo che lo turbava.

Francesco Chiofalo

L’operazione è stata eseguita a Bologna dal suo medico chirurgo di fiducia, e subito dopo l’intervento, Francesco ha voluto rassicurare i suoi follower, spiegando che l’operazione è andata bene, sebbene fosse ancora scosso.

Dopo circa trenta minuti dall’inizio dell’intervento, Francesco Chiofalo ha condiviso un aggiornamento sui social, facendo sapere che tutto era andato per il meglio.

Interventi estetici e la possibile nuova sfida per Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo non è nuovo agli interventi estetici. Già in estate, infatti, aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per cambiare il colore dei suoi occhi, passando dal castano al celeste. In seguito, aveva dichiarato che si trattava di un’operazione rischiosa che non avrebbe consigliato a nessuno.

Nonostante le difficoltà e le critiche, Chiofalo è sempre stato molto aperto riguardo al suo desiderio di migliorarsi fisicamente. Non esclude nemmeno un nuovo intervento: l’allungamento delle gambe. Quest’idea, infatti, lo tormenta da tempo e ha affermato che potrebbe essere la prossima sfida che affronterà.