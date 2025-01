Selvaggia Lucarelli svela nuovi dettagli su Fedez, chiuso in casa da giorni. L’indiscrezione: “Chiede a tutti se Chiara è incinta”.

Dopo la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli sconcertanti sulla rottura, tra tradimenti e ripicche. Nelle scorse ore sono stati tanti gli scoop che si sono susseguiti sul web, e tra gli ultimi emergono quelli diffusi da Selvaggia Lucarelli.

Ma che fine ha fatto il rapper? Mentre mantiene il suo silenzio social, Fedez pare che non stia uscendo di casa, come hanno raccontato a Pomeriggio 5, con l’inviato che è rimasto appostato sotto casa di Federico senza mai vederlo uscire.

Fedez geloso di Giovanni Tronchetti Provera: la rivelazione di Selvaggia Lucarelli

Nella newsletter, Selvaggia Lucarelli ha rivelano nuovi dettagli sull’intricato rapporto tra Fedez, l’ex moglie e Giovanni Tronchetti Provera, presunto fidanzato dell’infuencer.

“Fedez è molto agitato per la relazione della moglie con Tronchetti Provera” racconta la giornalista, che aggiunge: “Chiede da tempo in giro se sia vero che lei è incinta“.

Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli, inoltre, sostiene che la situazione economica di Chiara Ferragni sia tutt’altro che stabile e che la vicinanza a Tronchetti Provera possa rappresentare una sorta di “soluzione” ai suoi problemi finanziari.

Questo dettaglio, secondo la giornalista, potrebbe aver acceso la gelosia di Fedez, che non avrebbe mai accettato l’idea che l’ex moglie possa ricostruirsi una vita con un uomo molto più facoltoso.

La presunta vendetta di Fedez contro Chiara Ferragni

Lucarelli non ha dubbi: Fedez starebbe cercando di “vendicarsi” di Chiara Ferragni dopo la fine del loro matrimonio. Secondo la giornalista, il rapper vorrebbe umiliare pubblicamente la sua ex, rendendo noto il suo legame con Angelica Montini, la donna che avrebbe sempre amato in segreto.

Secondo la giornalista, il rapper vorrebbe “Inquinare pure il ricordo. Umiliarla. Fare sapere che in salute pensava all’altra e pure in malattia, visto che mentre era in ospedale avrebbe voluto che l’altra si facesse sentire“.