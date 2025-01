Chiara Ferragni rompe il silenzio pubblica un lungo sfogo: svelati i motivi dietro la fine del matrimonio con Fedez.

Dopo quasi un anno dall’annuncio della separazione dei Ferragnez, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutto.

In seguito alle ultime rivelazioni svelate da Fabrizio Corona sulla presunta amante di Fedez, l’influencer ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti e ha deciso di farlo attraverso i social.

Attraverso una serie di storie Instagram, l’imprenditrice digitale ha vuotato il sacco dopo mesi di silenzio e ha raccontato tutta la (sua) verità, tra amanti e momenti difficili. Ma scopriamo che cosa ha detto la Ferragni.

Chiara Ferragni: “Sono stata lasciata nel momento più difficile”

Nel suo sfogo social, Ferragni ha svelato che la rottura con Fedez sarebbe avvenuta in un periodo particolarmente difficile per lei: “Sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà, quando faticavo ad alzarmi dal letto“.

L’influencer ha poi negato di aver cacciato l’ex marito da casa. “L’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non essere trascinato nel mio danno d’immagine” ha rivelato Chiara ai suoi follower.

Chiara Ferragni: la verità sulla presunta amante di Fedez

Lo sfogo di Chiara Ferragni arriva dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. L’ex paparazzo ha sostenuto che Fedez fosse innamorato da anni di un’altra donna, Angelica Montini, una rampolla milanese lontana dai social. Secondo Corona, Fedez avrebbe avuto una relazione con lei prima, durante e dopo il matrimonio con Ferragni, arrivando persino a telefonarle poco prima delle nozze.

Chiara sembra confermare la versione di Corona: “Venire a conoscenza dei suoi messaggi a lei prima di essere operato, mentre in quel letto c’ero io a stringergli la mano, è stato troppo doloroso“.

L’influencer, inoltre, racconta: “Qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata […] e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 – e continua – e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente“.

Fedez risponderà alle accuse di Chiara? Non ci resta che attendere per scoprirlo.