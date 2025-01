Dopo il lungo sfogo di Chiara Ferragni sulla fine del matrimonio con Fedez, Fabrizio Corona rilancia con nuove rivelazioni.

A poche ore dal lungo sfogo social pubblicato da Chiara Ferragni in cui ha “vomitato” tutta la verità sulla fine del matrimonio con Fedez, adesso spuntano nuove rivelazioni inaspettate.

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, non è rimasto in silenzio e ha rilanciato con nuove scottanti dichiarazioni. Ha, infatti, pubblicato un nuove storie sui social in cui avanza nuove accuse contro l’imprenditrice digitale. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Fabrizio Corona risponde a Chiara Ferragni

“Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltar pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto” esordisce Corona nelle sue storie Instagram.

Fabrizio Corona

Nella sua storia Instagram, Fabrizio Corona si è rivolto direttamente a Chiara Ferragni con parole molto dure. Ha insinuato che l’imprenditrice digitale si sia sempre mostrata come la “mogliettina perfetta”, ma che in realtà avrebbe tradito Fedez più volte.

“Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sc**ato?” conclude Corona.

La reazione di Chiara Ferragni all’affondo di Fabrizio Corona

Al momento, né Chiara Ferragni né Achille Lauro hanno replicato alle accuse mosse da Fabrizio Corona. Anche Fedez non ha rilasciato dichiarazioni in merito e sta mantenendo il silenzio anche in seguito al duro sfogo pubblicato dall’ex moglie nelle scorse ore.

La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sui social, con fan e detrattori che si dividono tra chi crede alle parole di Corona e chi difende l’imprenditrice digitale.

Restiamo in attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati per capire come si evolverà questa controversa vicenda.

Intanto il rapper si sta concentrando sulle prove del Festival di Sanremo, che inizierà tra pochi giorni.