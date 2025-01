Inizia il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne: l’opinionista manda via due corteggiatori, il terzo fa breccia nel suo cuore.

Il trono di Tina Cipollari sta già facendo parlare i fan di Uomini e Donne. La storica opinionista ha dato il via alla sua nuova avventura con una selezione rigorosa dei suoi corteggiatori.

Nella puntata del 29 gennaio, la Cipollari ha accolto in studio i primi tre corteggiatori, ma solo uno è riuscito a suscitare il suo interesse. In fondo, la nuova tronista ha le idee chiare di chi vuole al suo fianco, e non si è preoccupata molto nel mandare via due corteggiatori senza pensarci troppo. Ma scopriamo che cosa è successo nell’ultima puntata del dating show.

Il duro giudizio di Tina Cipollari: “Non mi convincono”

Dopo aver ascoltato le presentazioni di Antonino e Riccardo, la Cipollari ha deciso di congedarli entrambi, scegliendo invece di approfondire la conoscenza con Cosimo, 47 anni, imprenditore di successo.

Il primo a farsi avanti è stato Antonino, 60enne proprietario immobiliare, che ha cercato di conquistare la tronista con una torta e un elenco dei suoi “valori”. Tuttavia, l’opinionista ha mostrato scarso entusiasmo, preferendo focalizzarsi su un altro aspetto: il conto in banca. Nonostante la presentazione della sua dichiarazione dei redditi, l’uomo non è riuscito a convincerla. Qui il video della scelta di Tina.

A seguire, è stato il turno di Riccardo, geometra vedovo con due figli, che ha tentato di impressionare Tina con immagini suggestive dei suoi immobili e un bracciale. Ma neanche lui ha colpito nel segno: la Cipollari ha liquidato entrambi senza troppi complimenti.

Cosimo conquista l’attenzione della tronista

L’ultimo a presentarsi è stato Cosimo, che ha subito attirato l’attenzione della tronista con regali importanti: 36 rose, dolcetti e un prezioso bracciale tennis.

Oltre ai doni, il corteggiatore ha elencato i suoi successi imprenditoriali, tra cui un villaggio turistico, diverse attività commerciali e investimenti immobiliari in Italia e all’estero.

Tina, per la prima volta nella puntata, ha mostrato un certo interesse e ha deciso di dargli una possibilità: “Rimani, ti farò sapere“. Sarà l’inizio di una nuova storia o solo un’altra selezione in vista? I fan attendono curiosi i prossimi sviluppi.