Ospite a La volta buona, Francesca Senette parla di Emilio Fede ed esprime la sua preoccupazione per il giornalista: “Non sta bene”.

Ospite di Caterina Balivo a La volta Buona, la giornalista Francesca Senette, ex volto del Tg4, è tornata a parlare del suo passato televisivo e del suo rapporto con Emilio Fede, oggi ricoverato in RSA.

Nel corso dell’intervista, la Senette ha sorpreso tutti rivelando nuovi dettagli inaspettati sullo storico anchorman della quarta rete. La giornalista ha raccontato di aver incontrato Fede due anni fa, e ciò che ha visto ha destato preoccupazione. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Francesca Senette su Emilio Fede: “Ha una certa età”

Durante l’intervista a La volta buona, la giornalista ha raccontato di aver rivisto Fede due anni fa e ha svelato che le sue condizioni di salute non sono ottimali.

“L’ho visto un paio di Natali fa – ha dichiarato – Non sta bene, è un signore di una certa età. Ha perso la moglie qualche anno fa ed è stata una perdita molto importante per lui“.

Qui il video dell’intervista a La volta buona.

Senette ha anche rivelato come Fede si sia emozionato nel rivederla, affermando che spesso le persone dimenticano chi le ha aiutate nel loro percorso professionale.

La carriera di Francesca Senette: il ruolo di Emilio Fede

La carriera televisiva di Francesca Senette ha preso il via grazie a Emilio Fede, ma fu Silvio Berlusconi a notarla per primo. “Lavoravo in un’emittente privata e pare che Berlusconi mi avesse visto in video. Chiamò Fede e gli disse che avrei dovuto lavorare con lui” ha raccontato la giornalista.

Tuttavia, l’inizio non fu dei più semplici. Senette ricorda che, alla sua prima visita alla redazione del TG4, Fede non voleva neanche farla entrare, ma la sua segretaria si impietosì vedendola arrivare fradicia in motorino. Così iniziò la sua avventura giornalistica.

Lavorare con Emilio Fede non è stato sempre facile. Senette ha raccontato un episodio in cui il direttore, insoddisfatto di un suo servizio, le lanciò una cassetta in testa. “Mi prese in pieno, capii che era molto arrabbiato” ha ricordato la giornalista.

Nonostante la severità di Fede, la Senette ha riconosciuto il suo ruolo fondamentale nella sua crescita professionale e ha ribadito il suo rispetto nei suoi confronti.