Giulia Stabile, la frase sull’amore ad Amici: “Ti faccio compagnia”

Ad Amici, una curiosa dichiarazione di Giulia Stabile durante un momento molto particolare insieme alla ballerina Chiara.

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici, tra i tanti momenti attenzionati dai telespettatori, c’è stata una gara di improvvisazione che ha visto Giulia Stabile parlare con i ballerini. In questi momenti, la famosa professionista, che ha recentemente fatto parlare per il capodanno trascorso in compagnia, ha parlato per la prima volta di amore insieme alla allieva Chiara.

Giulia Stabile e la prova di improvvisazione ad Amici

Tra i volti più amati di Amici c’è sempre Giulia Stabile che dopo essere stata allieva è diventata professionista nella scuola.

Nell’ultimo daytime trasmesso del talent su Canale 5, la ballerina è stata protagonista insieme agli studenti di danza di una gara di improvvisazione.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Il primo ad esibirsi è stato Dandy e successivamente è toccato a Chiara. In questo senso la ballerina ha dovuto improvvisare una breve coreografia sulle note del brano ‘L’amore si odia’. Il tema della sua esibizione era appunto ‘la fine di un amore‘, come ha spiegato proprio la professionista.

La frase sull’amore: le reazioni

Nel momento di dialogare con Chiara, la Stabile si è lasciata andare ad una frase inaspettata in merito proprio all’amore.

“A te è toccata la fine di un amore, ci è andata così”, ha detto la ballerina professionista generando una simpatica reazione della allieva che ha riso e alzato le braccia al cielo.

Successivamente, facendo riferimento alla sua situazione sentimentale attuale, la Stabile ha aggiunto: “Tranquilla, ti faccio compagnia io”, facendo forse capire di essere attualmente single.

Durante il daytime, il pubblico del talent ha commentato suoi social con grande enfasi quanto affermato dalla danzatrice professionista sottolineando come, dopo tanto tempo di silenzio, la Stabile sia uscita allo scoperto in modo molto simpatico e tenero riguardo la sua situazione sentimentale che era stata, ormai diversi mesi fa, oggetto di attenzioni grazie alla ex storia con Sangiovanni.