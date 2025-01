“Non mi svendo”: Al Bano commenta il ritiro di Emis Killa da Sanremo

Dopo l’annuncio del ritiro di Emis Killa dal Festival di Sanremo 2025 è arrivato il commento di Al Bano, non presente tra i big della kermesse.

Sono ore turbolente per il Festival di Sanremo 2025 ancora prima di iniziare. Ebbene sì, perché dopo l’annuncio del ritiro di Emis Killa, in tanti hanno iniziato a commentare e reagire. Tra questi anche Al Bano Carrisi che è intervenuto ai microfoni di Adnkronos, sottolineando la sua posizione in merito alla decisione del giovane artista.

Al Bano commenta il ritiro di Emis Killa da Sanremo

Sono già state parecchie le reazioni a seguito dell’annuncio di Emis Killa di rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Non solo quella di Carlo Conti ma anche quella di Al Bano Carrisi che ad Adnkronos ha rilasciato un breve commento.

“Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero”, ha esordito il famoso artista di Cellino San Marco. “Figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso”, ha detto ancora l’uomo.

L’attenzione nel corso della breve intervista ad Adnkronos si è poi spostata sulla possibilità di essere eventualmente chiamato da Conti come sostituto di Emis Killa. In questo caso la risposta di Al Bano è stata chiara.

L’ipotesi sostituzione: “Non mi svendo”

Il cantante di Cellino San Marco ha precisato subito sul fatto se possa fargli o meno gola il posto di Emis Killa: “No. Avevo un mio piano con Sanremo quest’anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre. Conosco il mio valore e non lo svendo, un valore che va oltre le Alpi e anche oltre gli Urali”, le sue parole.

E in caso di chiamata di Conti: “Ne parleremmo ma state sicuri che non lo farà. E comunque credo che non accetterei di sostituire qualcuno, non fa parte dei miei piani”.

Insomma, la posizione dell’artista è molto chiara. Un vero peccato dato che tutta l’Italia avrebbe sicuramente gradito ascoltare una delle voci più importanti e imponenti ancora in circolazione nel nostro Paese e non solo.