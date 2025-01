Beatrice di York mamma bis: nata la seconda figlia della Principessa

Una bellissima notizia per la Principessa Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi: è nata la figlia. L’annuncio social.

Fiocco rosa a Buckingham Palace. La Principessa Beatrice di York, primogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson e nipote di re Carlo, ha dato alla luce la sua seconda figlia con Edoardo Mapelli Mozzi. Dopo aver annunciato con grande dolcezza la seconda gravidanza, i Reali hanno ora comunicato la lieta notizia via social con tanto di foto della neo arrivata.

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi di nuovo genitori

Una bellissima notizia è arrivata in queste ore per la Famiglia Reale inglese. In particolare per Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia ha visto arrivare al mondo la propria seconda figlia.

La principessa primogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson e nipote di re Carlo, ha dato alla luce Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi.

Beatrice Di York – www.donnaglamour.it

Attraverso un comunicato ufficiale arrivato direttamente da Buckingham Palace, ecco l’annuncio, a cui ha poi fatto seguito anche un post social, sulla nascita della piccola arrivata al mondo lo scorso 22 gennaio al Chelsea and Westminster Hospital di Londra.

Per la Principessa Beatrice, 36 anni, che ha sposato l’immobiliarista Edoardo Mapelli Mozzi nel luglio 2020, si tratta, come noto, della seconda arrivata dopo, Sienna, nata nel settembre 2021.

La foto della piccola e i dettagli

Tramite un post social, la coppia Reale ha voluto mostrare anche un primo scatto della neonata. La bimba è nata prematura di alcune settimane e pesa 2 chili e 150 grammi. “È minuscola e assolutamente perfetta”, ha scritto Mapelli Mozzi su Instagram. “Siamo tutti (compresi Wolfie e Sienna) già completamente innamorati di lei”, ha aggiunto ancora l’uomo.

Re Carlo e la regina Camilla, così come e gli altri membri della famiglia reale, “sono stati informati e si rallegrano della notizia”, hanno fatto sapere direttamente da Buckingham Palace.