“Bruganelli giudice di Ballando? Non l’avrei voluta”: Fabio Canino a valanga

Dopo un’altra edizione di successo di Ballando con le Stelle, Fabio Canino ha detto la sua sui colleghi e su Sonia Bruganelli.

In una lunga intervista a Novella 2000, Fabio Canino ha raccontato diversi aspetti inediti della sua carriera televisiva e non solo. Molti riferimento sono stati fatti anche sulle recente edizione di Ballando con le Stelle, non solo sul caos generato dal collega Guillermo Mariotto, ma anche su chi è stato concorrente, come Sonia Bruganelli.

Fabio Canino e la carriera: “Discriminato”

Nel corso della sua intervista a Novella 2000, Fabio Canino ha prima di tutto fatto una serie di ragionamenti in merito alla sua carriera spiegando come in molte occasione abbia dovuto fare i conti con una certa discriminazione nei suoi confronti.

“Sono stato scavalcato da colleghi senza scrupoli, con meno meriti ed esperienza di me”, ha detto Canino.

E ancora nel suo sfogo: “Per di più sono stato discriminato per il mio orientamento sessuale. Esistono agenti smaccatamente omofobi che pur di non farti lavorare farebbero lavorare una capra”, ha detto con grande amarezza.

La frecciata a Sonia Bruganelli

Spostando poi l’attenzione a Ballando con le Stelle, Canino ha spiegato quali siano i suoi rapporti con i vari giudici. In questo senso non è mancata una frecciata alla ex concorrente Sonia Bruganelli che, dalle ultime indiscrezioni, avrebbe gradito un posto in giuria in passato.

“Se l’avrei voluta come collega? No, sto bene con i colleghi che ho“, ha sentenziato Canino. “Siamo un bel gruppetto. Conosciamo i reciproci pregi e difetti e abbiamo imparato a farceli piacere. Abbiamo avuto i nostri attriti, ma sempre circoscritti al gioco, al perimetro degli studi televisivi”, ha concluso il giudice del programma di Rai 1.

Infine un piccolo passaggio su Mariotto: “Guillermo è in un periodo delicato della sua vita, gli sono vicino. Mi astengo dall’esprimere giudizi sulla sua condotta”.