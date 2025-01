Anna Falchi “in love”: la conduttrice paparazzata a St. Moritz

Dopo qualche rumors in tema amore, Anna Falchi è stata paparazzata in dolce compagnia mentre si trovava sulla neve a St. Moritz.

La vita sentimentale di Anna Falchi torna ad essere argomento scottante. La nota conduttrice era stata accostata ad un giovane uomo ma a quanto pare le cose starebbero in modo ben diverso. La donna, infatti, è stata ora pizzicata sulla neve di St. Moritz con una sua vecchia conoscenza. Per lei sarebbe in corso un ritorno di fiamma…

Anna Falchi, il vecchio rumor in tema amore

Qualche tempo fa, la vita sentimentale di Anna Falchi era stata al centro di diverse chiacchiere. In particolare, la nota conduttrice era stata accostata ad un giovane ragazzo piuttosto più piccolo di lei.

Anna Falchi – www-donnaglamour.it

Le questioni legate alla vita privata della Falchi erano balzate alle cronache rosa intorno al mese di novembre quando Diva e Donna aveva pizzicato lei e Theo Napolitano insieme. Le foto pubblicate dal settimanale aveva immortalato la presunta coppia, apparentemente affiatata e appassionata, mentre passeggiava per le strade di Roma.

Ora, però, le cose sarebbero ben diverse.

La paparazzata sulla neve: il ritorno di fiamma

Il settimanale Chi, infatti, ha raccontato nel suo ultimo numero, che la Falchi sarebbe tornata con Andrea Crippa. I due sono stati avvistati a St. Moritz dove sarebbero arrivati venerdì scorso soggiornando nel lussuoso Hotel Kulm. Successivamente sono stati visti in centro a passeggiare, poi alla partita di polo della Snow Polo World Cup.

La relazione tra loro si era interrotta d’estate, nel 2024, ma quanto pare, tra i due ci sarebbe stato un ritorno di fiamma.