Anna Falchi ha un nuovo amore: abbracci e baci per le strade della città con Theodorico (di 21 anni più giovane).

Anna Falchi torna al centro del gossip con le nuove segnalazioni di Diva e Donna. Dopo alcune relazioni passate sotto i riflettori, la 52enne sembra aver trovato la felicità accanto a Theo Napolitano, un architetto romano di 31 anni, ben 21 anni più giovane di lei. Le foto pubblicate dal settimanale immortalano la coppia affiatata e appassionata mentre passeggia per le strade di Roma. Ma scopriamo tutti i dettagli della nuova storia d’amore dell’attrice.

Anna Falchi e Theodoro Napolitano: un amore che supera i pregiudizi

La differenza d’età non sembra essere un ostacolo per Anna e Theo. Anzi, il loro rapporto appare pieno di complicità e intesa.

Secondo fonti vicine alla coppia, la loro storia è iniziata come un’amicizia, evolvendo rapidamente in qualcosa di più profondo. “Dovreste chiedere ad Anna, non a me” ha commentato Theo, evitando di svelare troppi dettagli.

Qui le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

Theo Napolitano, conosciuto come Theo tra gli amici, è un architetto con una carriera internazionale. Figlio di una madre tedesca e di un padre romano, ha studiato tra l’Italia e l’estero. Vive tra Roma e Milano per motivi di lavoro e ha fatto la sua prima apparizione pubblica accanto ad Anna lo scorso settembre, durante un evento a Venezia.

Anna Falchi e il suo passato sentimentale

Negli ultimi anni, Anna Falchi è stata spesso al centro dell’attenzione per le sue relazioni. Dopo un flirt con Simone Barbato e una storia con Andrea Crippa, sembra che l’attrice abbia trovato finalmente la serenità accanto a Theo.

La coppia preferisce mantenere un basso profilo, ma le immagini parlano chiaro: nel cuore di Anna ora c’è solo Theo.