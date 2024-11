Cher, icona del pop, annuncia il ritiro a 76 anni. Un ultimo album celebra 60 anni di carriera. L’annuncio inaspettato.

Cher, la leggendaria regina del pop, ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali all’età di 76 anni. Durante un’apparizione al Lyceum Theatre di Londra, dove stava promuovendo il suo libro di memorie “Cher: The Memoir, Part One“, l’artista ha annunciato che il suo prossimo disco sarà l’ultimo. Un annuncio che ha spiazzato i fan dell’icona pop. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Cher dice addio alla musica dopo 60 anni

Cher ha segnato la storia della musica per oltre sei decadi, ispirando generazioni di artisti con il suo stile unico e la sua determinazione. Dai suoi esordi nei night club alle hit internazionali, la cantante è stata anche una voce potente per l’empowerment femminile.

Cher

“Sono più vecchia che sconcia, ormai!” ha dichiarato l’artista, scherzando sulla sua età. Il nuovo album rappresenta la sua prima raccolta di inediti dal 2013 e promette di essere un degno omaggio a una carriera straordinaria.

“Dico sempre alle donne di non smettere mai di credere in se stesse, a qualsiasi età. Darei qualsiasi cosa per avere di nuovo 60 anni, ero una bomba!” ha confessato con il suo tipico humor.

Cher: relazioni, controversie e nuove sfide creative

Negli ultimi anni, Cher ha fatto parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita privata. Attualmente, la cantante è legata sentimentalmente al 38enne Alexander Edwards, una relazione che ha suscitato preoccupazioni da parte della sua famiglia proprio a causa della grande differenza d’età tra i due.

Nonostante i dubbi, Cher rimane fedele al suo spirito indipendente. Ha infatti affidato ad Alexander un ruolo importante nella produzione del suo ultimo album, dimostrando ancora una volta il suo coraggio di rischiare e innovare.