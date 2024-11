Andrea Giambruno non andrà a Belve: cancellata l’ospitata, Mediaset si oppone, ma sarà ospite a Dritto e Rovescio.

Era molto attesa la puntata di Belve in cui Francesca Fagnani avrebbe intervistato Andrea Giambruno, ma questa puntata non andrà mai in onda. Dopo gli insistenti rumors sulla possibile partecipazione dell’ex compagno della Premier Meloni al programma di Rai2, oggi arrivano notizie ufficiali: Mediaset si oppone.

Ma non tutto è perduto. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Andrea Giambruno a Belve: Mediaset non ci sta

Il giornalista Andrea Giambruno non sarà uno degli ospiti della trasmissione Rai Belve, come inizialmente previsto. Nonostante le trattative in corso, Mediaset ha deciso di non firmare la liberatoria che avrebbe consentito la sua partecipazione al programma condotto da Francesca Fagnani.

Andrea Giambruno

Secondo quanto riportato, la decisione è stata presa per evitare che Giambruno possa criticare l’azienda in un contesto pubblico, temendo che l’intervista in un programma Rai possa dar luogo a dichiarazioni contro la rete, soprattutto in seguito alla questione dei fuori onda del programma Diario del giorno.

La paura di Mediaset: Giambruno potrebbe criticare l’azienda

Le ragioni dietro la decisione di Mediaset sono legate anche ai timori che il giornalista possa fare riferimenti al suo recente passato lavorativo, in particolare in merito alla sua separazione dalla conduttrice Giorgia Meloni e all’uscita dalla conduzione di Diario del Giorno.

Inoltre, il caso dei fuori onda di Striscia la Notizia aveva sollevato molte domande circa un possibile obiettivo politico.

Nonostante l’ospitata a Belve sia stata annullata, Andrea Giambruno non scomparirà dai riflettori. Il giornalista, infatti, sarà ospite a Dritto e Rovescio su Rete4, dove avrà un confronto diretto con Paolo Del Debbio.

Questo ritorno sulla scena televisiva avverrà il 28 novembre, e segnerà la sua prima apparizione dopo oltre un anno lontano dai programmi. Le voci suggeriscono che Giambruno stia anche valutando anche altre opportunità professionali, possibilmente lontano da Mediaset.