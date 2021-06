Scopriamo cosa c’è da sapere su Anna Falchi: dall’intervento al seno agli avvistamenti UFO… e anche una dichiarazione sull’abbronzatura!

Nata in Finlandia il 22 aprile 1972, sotto il segno del Toro, Anna Falchi è una delle attrici più famose del mondo dello spettacolo italiano. Esordisce giovanissima e, grazie alla sua bellezza straordinaria, conquista alcuni dei registi e degli uomini più famosi. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

La biografia e la carriera di Anna Falchi

Nata da mamma finlandese e papà italiano, Anna Falchi dopo aver passato i primi 6 anni della sua vita nel paese scandinavo dove è nata, si trasferisce in Italia, prima a Scandiano e poi a Pesaro. Ha un fratello di nome Sauro.

Anna Falchi

Nel 1989 si classifica seconda a Miss Italia (vincendo anche la fascia di Miss Cinema), evento che le apre le porte al mondo dello spettacolo. Diventa testimonial per Banca di Roma, in cui recita in uno spot diretto dal grande regista Federico Fellini, nel 1992… e poi il cinema le apre le porte.

Recita con moltissimi registi e attori importanti, come Carlo Vanzini, Michele Soavi, Dino Risi, Sergio Martino e Carlo Lizzani; ma anche Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Christian De Sica, Massimo Boldi e Ezio Greggio tra gli altri.

Invece per quanto riguarda i programmi tv sono da segnalare: Superbrain – Le supermenti, in cui è ospite fisso dal 2012 al 2013 e poi altri programmi su La Sposa Tv, Donne e Sposa e Telenorba. Nel 2019 invece è parte del programma di Canale 5 Hit the Road Man, condotto insieme Pascal Vicedomini e C’è tempo per… sulla Rai con Beppe Convertini nel 2020. L’anno successivo è conduttrice di Uno weekend, e anche di I vatti vostri, al posto di Giancarlo Magalli.

Anna Falchi: la vita privata

Dopo una liaison con Max Biaggi e una con Fiorello (durata due anni, e finita in seguito ai tradimenti da parte dello showman), nel 2005 Anna Falchi convola a nozze con il finanziere Stefano Ricucci. La coppia naufraga solo un anno più tardi.

Nel 2008 si lega all’imprenditore Denny Montesi, da cui ha sua figlia Alyssa (su Instagram ci sono molte foto insieme a lei), ma anche questa storia naufraga.

In seguito inizia una relazione con Andrea Ruggieri: i due sono legati dal 2012, anche se la coppia non è mai andata a convivere. Al magazine Nuovo, però, la showgirl ha confessato di non escludere i fiori d’arancio per lei e Ruggieri: “I nostri ritmi sono talmente intensi e diversi, che abbiamo trovato la formula giusta per stare insieme. Non escludo le nozze. Proprio perché sono una un po’ all’antica penso che con il matrimonio cambierebbe tutto e andrei a vivere con il mio uomo.”

Chi è il fidanzato di Anna Falchi, Andrea Ruggieri

Il compagno di Anna Falchi, Andrea Ruggieri, classe 1975, è deputato con Forza Italia dal 2018. La sua professione precedente era quella di giornalista: ha collaborato ad alcuni programmi della Rai e anche di Mediaset. Infatti è forte un legame tra lui e Silvio Berlusconi.

Lui e Anna Falchi non si lasciano sfuggire momenti romantici, come si può vedere anche sul profilo Instagram di lui, in cui le foto insieme sono molteplici.

7 cose che non sai Anna Falchi!

– Durante una puntata di Satyricon, di Daniele Luttazzi, si sfilò la biancheria in diretta televisiva. In seguito la showgirl ha confessato che il suo intimo sarebbe stato regalato ad un ammiratore segreto.

– È una tifosa sfegatata della Lazio ma ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con Francesco Totti: “E’ molto simpatico, è il Capitano, anche per me”, ha dichiarato a Quotidiano.net.

– Ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano di aver fatto due avvistamenti UFO all’età di 10 anni: “Una volta l’abbiamo visto solo volare, un’altra era parcheggiato nel campo davanti a casa, alle sei del mattino. Quando siamo andati a guardare c’erano i classici segni . Erano proprio dei classici dischi volanti. Però cerco di razionalizzare, osservo che di recente hanno fatto delle foto satellitare in cui si vede, in una base della Nasa, qualcosa che assomiglia a un disco volante. Forse sono solo velivoli sperimentali.”

– Ha dichiarato di essersi rifatta il seno a 19 anni, senza dirlo ai suoi genitori.

– Si è spesso definita una maniaca dell’ordine e della pulizia, e addirittura avrebbe scavalcato la ringhiera del suo balcone per pulire quello dei suoi vicini di casa.

– Ha risposto a un suo utente su Instagram, dopo che le era stato detto di essere troppo pallida, che non prende il sole “da tanti anni”.

– Non si conosce con esattezza dove abiti, ma stando ai suoi social potrebbe essere nella città di Roma. Del suo patrimonio non ci sono informazioni.