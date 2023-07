Stefano Ricucci, il suo nome è associato a grandi scandali finanziari e ad alcune delle donne italiane più belle… ecco cosa sappiamo di lui!

Una carriera di spicco nell’impenditoria italiana, un patrimonio stellare e una galassia di scandali che lo hanno visto coinvolto in alcune tormentate vicende giudiziarie: stiamo parlando di Stefano Ricucci. Nel suo passato ha vissuto amori intensi al fianco di donne bellissime, tra loro anche Patrizia Bonetti e Anna Falchi. Ecco qualche curiosità sulla sua carriera e la vita privata.

Ricucci Stefano

La biografia e la carriera Stefano Ricucci

Alcuni lo chiamano il ‘collezionista di donne’ per la sua indomabile passione per il gentil sesso. Altri, a vedere i suoi trascorsi giudiziari, lo definiscono il ‘collezionista di processi’. A dire il vero, di collezioni ne ha diverse, a partire dai suoi più grandi successi professionali.

Classe 1962, l’imprenditore è nato l’11 ottobre a Roma. Nato in una famiglia di umili origini, suo padre autista e sua madre casalinga.

Ha conseguito il diploma di odontotecnico al ‘George Eastman’, avvicinandosi al mondo del lavoro proprio come dipendente in questo settore. Nel 1983 si è messo in proprio aprendo due studi, non disdegnando anche interventi di competenza odontoiatrica che gli sono costati due denunce per truffa ed esercizio abusivo della professione. Nel frattempo matura la sua abilità come immobiliarista, che sul tramonto degli anni ’80 gli ha fatto guadagnare una notevole fiducia da parte di alcune banche, con cui ha intrapreso un’assidua collaborazione. Il suo metodo, che si rivelerà vincente, consiste nell’acquistare terreni e immobili per poi rivenderli e depositare il guadagno in banca, chiedere fidi bancari e poi ripartire.

Nel corso della sua carriera è stato più volte sotto processo per scandali finanziari tra cui quello del 2005 di Bancopoli.

La vita privata di Stefano Ricucci

Al pari della parabola professionale, la vita personale di Stefano Ricucci non è priva di tormenti e ombre. Ha due matrimoni alle spalle, il primo dei quali risale ai primi anni ’90, con l’ex moglie Linda Maria Imperatori. Si tratta della cugina di Gianfranco Imperatori, ex presidente di importanti istituti di credito. Dalla loro unione nel 1993 è nato il primo e unico figlio di Stefano Ricucci, Edoardo.

Il 2005 è l’anno delle nozze con la bellissima Anna Falchi, da cui si è separato nel 2007 con divorzio definitivo nel 2011.

Tra gli amori controversi di Ricucci spunta quello con la modella Patrizia Bonetti, concorrente del Grande Fratello 2018. La love story è naufragata nel peggiore dei modi, nel 2015, quando la ragazza lo accusò di averla picchiata perché sorpresa a trascorrere una serata innocente con il figlio, Edoardo Ricucci. La lite è sfociata con una denuncia e un processo per violenze a carico dell’imprenditore.

3 curiosità su Stefano Ricucci

– È stato arrestato tre volte a causa dei vari scandali finanziari in cui è stato coinvolto. Nell’aprile del 2006 (è stato in carcere per tre mesi); nel 2016 per un giro di fatture false da un milione di euro è stato condannato a 3 anni e 4 mesi (sarà scarcerato un anno dopo); nel marzo del 2018 viene nuovamente arrestato per corruzione.

– L’amore per le donne è sempre stato evidente e oltre ai nomi già citati, a lui vengono attribuiti flirt anche con Natalia Bush e Cristina Dal Basso.

– Durante un’intervista a La Verità ha sfogato la sua rabbia per i processi che ha dovuto affrontare: “Da 14 anni non faccio altro che difendermi. Ti fermano la vita, ti bloccano l’azienda, la famiglia, le fidanzate, la moglie.”