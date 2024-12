Ballando con le Stelle si è concluso senza Guillermo Mariotto per “infortunio”. Ma cosa è successo davvero al giudice?

Colpo di scena inatteso alla finalissima di Ballando con le Stelle 2024. Infatti, al netto della presenza di ttutte le coppie giunte all’ultimo atto, c’è stata una grande assenza in giuria: quella di Guillermo Mariotto. Il giudice, infatti, non è stato presente al suo posto e dietro questa situazione si sono generate diverse reazioni, polemiche e… dubbi.

Guillermo Mariotto infortunato e assente a Ballando

Cosa è successo a Guillermo Mariotto assente dalla finale di Ballando con le Stelle? Questa la domanda che tantissimi telespettatori del programma si sono fatti durante la puntata e anche dopo. A poco è servita la spiegazione di Milly Carlucci sul giudice…

Guillermo Mariotto

La padrona di casa, ad inizio finale, ha raccontato i motivi dietro la clamorosa assenza di Mariotto alla finale: “Per suoi motivi di lavoro ha fatto un viaggio all’estero e si è fatto male”, ha spiegato la Carlucci. “Sembra una boutade, ma non lo è. Ci ha mandato adesso il suo certificato e abbiamo visto cosa è. Sembra abbia invidia degli infortuni dei nostri ballerini e si è fatto male. Si è rovinato una gamba compresi i legamenti e i muscolo…”.

I dubbi sull’incidente

Mariotto, quindi, non è stato presente alla finale di Ballando con le Stelle ma la motivazione data dalla Carlucci non sembra aver convinto il popolo del web e i telespettatori.

Sui social, in realtà, si subito sparsa la voce relativa a qualcuno che lo avrebbe visto in sedia a rotelle a Fiumicino, ma anche in questo caso non tutti sono parsi convinti: “Non è vero. Diteci perché non è presente”, ha scritto un utente su X.

“Milly, facciamo finta che sia vero e andiamo avanti”, ha detto un altro. “Fateci vedere questo certificato, noi non ci crediamo”, ha commentato, invece, un altro utente furioso.

mariotto assente perché è caduto vabbè faremo finta di crederci l’importante è che milly lo abbia ufficialmente mandato a fanculo quel vecchio viscido imbarazzante#ballandoconlestelle pic.twitter.com/8UvC07Bqgj — ilbiondinodisatana (@_diemme) December 21, 2024