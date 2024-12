Elodie, rivelazione bollente su Iannone: “Quando lo vedo così…”

Momento magico per Elodie tra lavoro e vita privata. La cantante ha raccontato alcuni dettagli inediti anche piccanti che la riguardano…

La vedremo a Sanremo 2025 con il brano ‘Dimenticarsi alle 7‘, con la voglia di intraprendere un nuovo percorso professionale. Stiamo parlando di Elodie che al Corriere della Sera ha rilasciato una interessante intervista tra vita professionale e privata non nascondendo anche un curioso retroscena “intimo” relativo alla sua storia con Andrea Iannone…

Elodie, Sanremo e non solo

Parlando al Corriere della Sera, Elodie ha spiegato quale sia, attualmente, la sua situazione professionale e come stia procedendo con la sua musica. “Mi sento una signorina e una bambina allo stesso tempo”, ha detto.

E ancora con uno sguardo ai concerti della prossima estate: “Vorrei riappropriami di quello che ho fatto in passato, tante cose le avevo rifiutate e messe nel cassetto. Vorrei dare dignità a quello che ho fatto ad ‘Amici’, al mio primo Sanremo, raccontare quel percorso e aggiungere qualcosa di nuovo“.

Elodie

Il discorso della cantante è poi andato avanti spiegando cosa le sia capitato dopo il primo Festival: “Dopo il Festival 2017 non sapevo più cosa fare. Mi sentivo appesantita, mi sembrava di essere mia zia e non volevo sentirmi quel peso addosso. Piuttosto che continuare così sarei tornata a fare la cubista. Volevano fare di me una Mia Martini a 25 anni e io volevo essere leggera e felice […]”.

La rivelazione piccante su Iannone

Non solo lavoro comunque per l’artista che al Corriere si è lascata andare anche ad alcune inedite dichiarazioni in tema amoroso.

Facendo riferimento alla storia con il centauro Andrea Iannone, Elodie ha ammesso: “Ho paura della velocità, anzi la odio. In auto gli chiedo di non superare i limiti di velocità. Anche il rombo del motore mi mette ansia”.

Al netto di questo, la stessa cantante ha dichiarato: “Però c’è un lato positivo. Lo accompagno spesso alle gare e quando torna ai box tutto sudato lo trovo molto sexy“.