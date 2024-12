“L’ultimo anno”: l’annuncio a Ballando con le Stelle spiazza tutti

Inatteso annuncio avvenuto durante la finalissima di Ballando con le Stelle 2024. Le parole del noto volto in diretta tv.

Una serata da applausi a Ballando con le Stelle 2024 con l’edizione che si è conclusa con una finalissima mozzafiato. A prendersi la scena, però, pochi istanti prima dell’elezione del vincitore, è stato anche Pasquale La Rocca. Il noto ballerino, inizialmente accoppiato a Nina Zilli e poi a Federica Pellegrini, ha comunicato quella che potrebbe essere la sua decisione per il futuro nella trasmissione.

Ballando con le Stelle, l’annuncio di Pasquale La Rocca

Nelle fasi conclusive della finalissima di Ballando con le Stelle andata in scena sabato 21 dicembre 2024, a prendersi la scena è stato anche il ballerino professionista, Pasquale La Rocca. Il ragazzo, infatti, ha spiazzato tutti con un annuncio poco prima della conclusione del televoto.

Pasquale La Rocca

Accoppiato inizialmente a Nina Zilli e poi a Federica Pellegrini, condotta fino al secondo posto finale, La Rocca ha voluto fare un annuncio poco prima della conclusione della serata.

Il danzatore ha comunicato che questa edizione di Ballando potrebbe essere stata per lui l’ultima: “Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere. Volevo condividerlo con tutti”, ha detto il ragazzo.

Le reazioni

L’annuncio fatto da Pasquale ha certamente sorpreso tutti in studio con giudici e conduttrice rimasti spiazzati. Lo stesso, in un certo senso, si può dire di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che, alle spalle di La Rocca e della Pellegrini non sembrano aver gradito il tempismo delle dichiarazioni probabilmente arrivato anche in chiave televoto.

Molti utenti, infatti, hanno ipotizzato che La Rocca si sia giocato questo “jolly” nel tentativo di strappar via qualche voto in più. Ad ogni modo, però, il successo è andato alla bella Bianca e al professionista Giovanni.