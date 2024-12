Bionda, sensuale e piena di talento: scopriamo insieme chi è Luisana Lopilato, la donna che ha conquistato il cuore di Michael Bublè!

Legata sentimentalmente al cantante Michael Bublé, Luisana Lopilato vanta un importante curriculum come modella e attrice. Amatissima per la sua forza e la positività che emana, la donna è anche mamma di quattro bambini. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla sua carriera e sulla vita privata.

Luisana Lopilato, chi è: biografia e carriera

Luisana Lopilato – all’anagrafe Luisana Loreley Lopilato de la Torre – è nata a Buenos Aires il 18 maggio 1987, sotto il segno zodiacale del Toro. Sorella minore dell’attore Darío Lopilato e dell’attrice, conduttrice e nutrizionista Daniela Lopilato.

La sua carriera professionale è ricca di successi: oltre che modella-stilista, Luisana è un’apprezzatissima attrice di soap opera. Il suo debutto è arrivato nel 1995, quando ha recitato nella serie 100% vida e Mi familia es un dibujo. Alla carriera di attrice ha svolto anche quella di modella, posando per Motor Oil.

Nel 1999, ha lavorato per la telenovela Chiquititas, per Chiquititas, la historia, la miniserie del 2001, ed ancora, nello stesso anno per il capitolo finale Chiquititas: Rincón de luz. Nel 2000 la ritroviamo nel film Un amor en Moises Ville.

La sua carriera nelle telenovele è proseguita con Rebelde Way, nel 2002. Poi la svolta, durante la quale si è dedicata anche alla musica, formando il gruppo musicale Erreway, sciolto nel 2004, sebbene il gruppo abbia venduto oltre 5 milioni di copie.

Dopo un ricongiungimento, la Lopilato ha deciso di lasciare il gruppo, che ha proseguito la sua attività col nome di Erreway en Espana.

Ha quindi proseguito con la sua carriera nelle telenovelas argentine e recitando in alcuni spettacoli teatrali, serie tv e film.

Diverse, anche le collaborazioni di Luisana come modella, diventata il volto di punta, nel 2006, del brand di intimo Promesse. Ha anche lavorato per Coca Cola, Axe, Gottex e Gillette e per i prodotti L’Oréal Elvive.

Inoltre, nel 2023 ha sfilato insieme ad alcune celebrità internazionali – tra cui le nostrane Elodie e Miriam Leone – per l’evento Le Defilé L’Oréal Paris Walk Your Worth a Parigi.

Tuttavia, il vero grande successo, Luisana lo ha avuto in amore. Dal 2010, infatti, l’attrice è legata sentimentalmente al cantante canadese Michael Bublè, che considera la sua forza.

La vita privata

In merito alla vita privata, Luisana Lopilato ha conosciuto Michael Bublè nel backstage di un concerto del cantante. Era il 2009 e a presentare l’uno all’altra fu un discografico, ignaro di essere il Cupido di una meravigliosa storia d’amore che, il 31 marzo 2011, li ha condotti al matrimonio.

Prima di Michael, Luisana è stata per 5 anni e mezzo – fino al 2014 – con il collega Felipe Colombo, conosciuto sul set di Chiquititaso. Tra le sue passate frequentazioni, anche quella con il tennista Juan Mónaco, nel 2008.

Un piccolo neo ha macchiato il giorno del matrimonio di Michael Bublè e Luisana Lopilato. Mentre i due erano nel pieno dei festeggiamenti con parenti ed amici, i ladri svaligiarono il loro appartamento, lasciando solo pochi oggetti di scarso valore.

Luisana e Michael si sono sposati due volte: la prima con rito civile a Buenos Aires e la seconda con rito religioso, il 2 aprile dello stesso anno in Canada.

La coppia ha quattro figli; per i primi due hanno scelto nomi biblici, Noah ed Elias. Per la piccolina di casa nata nel 2018, hanno preferito Vida Amber Betty. Nell’agosto 2022 sono diventata genitori per la quarta volta della piccola Cielo Yoli Rose.

“Dall’amore nascono la vita, la luce e lei… la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite”, così i neo genitori avevano annunciato sui social la nascita della quarta figlia.

“Grazie a Dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà”, avevano aggiunto nella didascalia allo scatto tenerissimo.

Il primogenito Noah, a soli 3 anni ha dovuto affrontare un cancro al fegato. Dopo aver commosso il mondo, che aveva pregato per lui senza sosta, il piccolo è riuscito a superare il male più brutto ed è potuto tornare a casa con mamma è papà.

Chi è Michael Bublé

Michael Bublé è un cantante, autore, e attore canadese nato il 9 settembre 1975 a Burnaby, nella provincia della Columbia Britannica, in Canada. È particolarmente noto per il suo stile musicale che mixa alla perfezione pop e swing, con un forte richiamo al jazz tradizionale.

Tra i suoi album di successo, durante la sua carriera straordinaria, Michael Bublé ha guadagnato fama internazionale con album come It’s Time (2005) e Call Me Irresponsible (2007). Uno dei suoi più grandi successi è Christmas (2011), un album natalizio che è diventato un classico delle festività.

Alcuni dei suoi brani più noti includono invece “Home”, “Haven’t Met You Yet”, “Feeling Good” e “Everything”. Bublé ha vinto diversi Grammy Awards e Juno Awards grazie alla sua voce calda e al suo carisma sul palco.

Le curiosità su Luisana Lopilato

– All’inizio furono non poche le difficoltà di comunicazione tra Luisana e Michael dal momento che lei non parlava inglese e lui non conosceva lo spagnolo ma, infondo si sa… l’amore è poliglotta!

– “All’inizio della nostra conoscenza, Luisana pensava fossi gay”, aveva dichiarato il cantante canadese in un’intervista a Vanity Fair. Un fraintendimento che avrebbe potuto costargli caro. A uno dei primissimi incontri tra i due, infatti, Luisana si presentò con un uomo bellissimo di nome Rodrigo. Michael, pensando si trattasse del suo compagno, si comportò di conseguenza: intrattenne l’uomo con lunghe conversazioni per evitare che lui potesse accorgersi del suo interesse nei confronti dell’attrice e… brindisi su brindisi, finirono con l’ubriacarsi!

– Anche se nel nostro Paese è poco conosciuta, nelle sue vene scorre sangue italiano: un suo bisnonno, infatti, è originario della Basilicata, esattamente di Muro Lucano.

– Pur essendo argentina, ha la cittadinanza italiana ed è naturalizzata canadese.

– La sua famiglia è cristiana evangelica.- È stata scelta dalla rivista Gente come “La faccia dell’anno” nel 2007.

– Su Instagram condivide con i suoi numerosi fan molti scorci della sua vita privata e non ha paura a mostrarsi struccata.