Giulia Stabile, Capodanno speciale: ecco chi c’era con lei

La nota ballerina Giulia Stabile ha trascorso Capodanno a Barcellona e lo ha fatto con una persona a lei molto cara. La foto sui social.

Giulia Stabile, talentuosa ballerina e vincitrice di “Amici 20”, ha scelto di festeggiare l’arrivo del 2025 a Barcellona, città che le è particolarmente cara per le sue origini italo-catalane. In questa occasione, ha condiviso momenti speciali con una persona a lei tanto cara. Si tratta di una famosa cantante con la quale, evidentemente, condivide una super amicizia… Madame.

Giulia Stabile, Capodanno con Madame

Il 2025 è iniziato ma sono ancora tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno condividendo alcuni contenuti sui social relativi al giorno di Capodanno. In questo senso, ecco che una foto ha svelato come Giulia Stabile sia partita a Barcellona e abbia trovato la cantante Madame, al secolo Francesca Calearo…

Madame

Le due artiste, come riportato anche da Novella 2000, hanno documentato la serata sui social media, condividendo una foto che le ritrae abbracciate di fronte alla maestosa Sagrada Família, simbolo iconico di Barcellona. Madame ha accompagnato l’immagine con un messaggio affettuoso: “Buon anno amici”.

L’amicizia tra Giulia e Madame rappresenta sicuramente un esempio positivo di come il mondo dell’arte possa creare legami profondi, arricchendo sia la sfera professionale che quella personale delle artiste coinvolte.

In passato, era stata la stessa cantante a parlare benissimo della ballerina conosciuta anche grazie alla vecchia relazione con Sangiovanni. “Giulia Stabile dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra, come dicono, non è vero: è stra-intelligente”, erano state le sue parole riportate da Biccy qualche tempo fa.

I prossimi impegni di Giulia

Dopo la breve pausa festiva, la Stabile tornerà protagonista in tv. La ballerina, infatti, è pronta a tornare a Roma per riprendere gli impegni professionali. Il 7 gennaio è prevista la ripartenza del daytime di “Amici” su Canale 5, seguita dal consueto appuntamento pomeridiano domenica 12 gennaio 2025.