“Si è girato e…”: Costanza Caracciolo svela la curiosa proposta di nozze ricevuta

Il rapporto con Bobo Vieri e la curiosa proposta di nozze ricevuta: Costanza Caracciolo si racconta in modo molto intimo.

Interessante intervista per Costanza Caracciolo al Corriere della Sera. L’ex Velina si è concentrata, tra i vari passaggi, sul suo rapporto con l’ex calciatore Bobo Vieri con il quale ha costruito una bellissima famiglia. La coppia, infatti, ha due figlie, Stella e Isabel, di 6 e 4 anni. Sono le due piccole la cosa più bella della loro vita che ne scandisce il tempo durante le giornate.

Costanza Caracciolo e Vieri: il ruolo di genitori

Parlando al Corriere, la bella Costanza Caracciolo ha subito descritto Bobo Vieri come padre. La donna ha spiegato: “Christian è un papà presente, stravede per le bambine. Lui le accompagna a scuola e io vado a riprenderle”.

Costanza Caracciolo

Ma i compiti da genitori sono ben distribuiti: “Ci dividiamo le loro attività extrascolastiche e le varie commissioni da fare. Si cena sempre insieme. E da quando siamo genitori non abbiamo mai fatto una vacanza se non in quattro… ci piace così”.

E ancora: “Il tempo vola, tra lavoro e impegni quotidiani, siamo spesso di corsa, bisogna approfittare di ogni attimo per ricaricarci. Mio marito mi ha fatto capire che devo incanalare al meglio le energie: non faccio più cose forzate e scelgo le persone con cui trascorrere i momenti liberi”.

La proposta di nozze e il rapporto con Bobo

La Caracciolo ha anche raccontato in che modo Vieri le abbia fatto la proposta di nozze: “Quando mi ha chiesto di sposarlo eravamo seduti sul divano, all’improvviso si gira: ‘Lo organizziamo o no questo matrimonio?’. Tra di noi è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Dopo tre mesi di fidanzamento avevamo già deciso di fare un figlio”.

Tra gli altri passaggi simpatici da coppia, l’ex Velina ha spiegato: “Adoro andare allo stadio con lui a vedere l’Inter, canto anche i cori. E poi siamo un po’ Sandra e Raimondo, litighiamo e facciamo pace […]”.