“Mi sposo”: Naike Rivelli stupisce all’improvviso

Tramite una lettera, Naike Rivelli ha annunciato di essersi fidanzata e di essere pronta al matrimonio. Le parole della figlia di Ornella Muti.

Ha trovato l’amore quando aveva perso del tutto, o quasi, le speranze. Stiamo parlando di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che in una lettera a MowMag ha spiegato di aver trovato la sua dolce metà e anche di sentirsi pronta per fare il grande passo nel 2025 con il nuovo misterioso compagno che si chiama Roberto e di cui non si sa praticamente nulla.

Naike Rivelli si sposa

“A cinquant’anni compiuti mi fidanzo felicemente e mi sposo quest’anno, sappiatelo ci tengo a raccontarvi la mia storia, perché magari può aiutare qualcuno a trovare il vero amore e a non accontentarsi mai”. Sono state queste alcune delle parole di Naike Rivelli nella lettera pubblicata su MowMag.

Naike Rivelli

La Rivelli ha proseguito: “Non vedo l’ora! Mi sposo guys! Lo farò in maniera molto umile e semplice. Perché il nostro amore è così immenso che non servono festoni e fronzoli… l’amore basta a se stesso”, ha aggiunto con grande spirito e felicità.

Chi è il fidanzato Roberto

Sul compagno della Rivelli non si hanno particolari informazioni ma alcuni dettagli li ha forniti la futura sposa: “Un uomo molto riservato, fuori dal mondo del jet-set (che tra l’altro proprio non è il mio genere), un uomo concreto, un grande lavoratore, soprattutto un uomo che ha capito chi sono io. Io non sono per niente facile, guys. Tanta roba”, ha detto.

“Vivo isolata da tutto con i miei animali e mi immergo in Matrix solo per lavoro. Non amo le serate, le feste vip, le borsette firmate; ‘blood’ diamonds e lusso mi fanno letteralmente vomitare. Incontrare un uomo che come me ama la natura, l’orto e le cose semplici non è facile. Ma è successo. E che successo è stata la nostra unione, solo i famigliari e pochi amici lo sanno. Qualcosa di meraviglioso. Ho trovato armonia, risate e pace interiore”.

E ancora parlando di Roberto: “Ho trovato il compagno d’avventura che pensavo non potesse esistere per una stramba come me. E invece… Il mio messaggio è questo. Non abbiate paura a stare soli. Ad aspettare. Meglio tutta la vita soli che male accompagnati o tristemente accontentati”, ha concluso Naike dando un bel consiglio a tutti.