La verità dietro il ritiro di Teo Mammucari dopo l’intervista a Belve: cosa c’entra l’ex e madre di sua figlia, Thais Wiggers.

Teo Mammucari ha sorpreso un annuncio inaspettato il ritiro momentaneo dalle scene dopo la sua discussa partecipazione al programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Ma cosa ha davvero spinto il conduttore a prendere una scelta così drastica? C’entrerebbe l’ex Thais Wiggers? La “verità” di Maria Elena Barnabi su Gente e riportato da Il Mattino.

Thais Wiggers

Cosa c’entra l’ex sul ritiro di Teo Mammucari

Nonostante il ritiro sia stato ufficialmente giustificato con ragioni di salute, secondo il settimanale Gente, il vero motivo dello stop risiederebbe nelle tensioni tra Teo Mammucari e la sua ex compagna.

Durante lo spettacolo teatrale Appuntamento al buio, il conduttore avrebbe parlato spesso di amore e di coppia, facendo riferimento diretto al rapporto con Thais Wiggers e rivelando dettagli molto intimi della loro relazione.

“Sul palco, Teo parla d’amore e di coppia e tira in ballo direttamente Thais“, avrebbe riferito una fonte vicina all’ex velina. “Pare che a lei la cosa non stesse bene. Anche perché lui descriveva il loro rapporto con dettagli molto intimi e sfido qualunque donna a non sentirsi offesa“.

In un’intervista rilasciata a Verissimo, proprio l’ex compagna aveva espresso il suo disappunto per il modo in cui il conduttore ha raccontato la loro storia: “Vengo sempre dipinta come la cattiva. Anni di distorsione dei fatti di quello che abbiamo vissuto. Nel momento dell’intervista a Belve, ho capito che tutti hanno visto la persona con la quale io provo a dialogare da anni. Ma un dialogo con lui non riesci a farlo“.

L’intervista a Belve e la “frecciatina” di Thais Wiggers

Durante la sua intervista a Belve, Teo Mammucari si è trovato di fronte a domande scomode che hanno riaperto vecchie ferite personali. “Le donne forti mi fanno sentire insicuro», aveva dichiarato in un’intervista precedente.

Il motivo? Sembrerebbe la sua infanzia. “Credo parta da mia madre. Quando avevo tre anni e mezzo lei mi ha detto: ti porto alle giostre. E invece mi ha lasciato in collegio. Per me questo abbandono è diventato insicurezza e poi diffidenza nei confronti delle donne“, ha raccontato.

Le sue parole e il modo in cui ha affrontato certi argomenti con Francesca Fagnani hanno scatenato una valanga di critiche sui social, culminate in un duro commento della sua ex compagna Thais Wiggers: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade“.