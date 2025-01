Carlotta Mantovan, la dolcissima lettera della figlia emoziona il web

La figlia di Carlotta Mantovan e del compianto Fabrizio Frizzi ha scritto una lettera per sua madre che ha commosso tutti.

Quando si parla di Carlotta Mantovan e di sua figlia il pubblico rimane sempre colpito dalla loro forza e dal loro essere sempre molto genuine, esattamente come lo era il compianto Fabrizio Frizzi, marito della prima e padre della seconda. La donna, che sta provando ad andare avanti dopo la scomparsa del conduttore, ha condiviso sui social una letterina dolcissima scritta dalla sua Stella.

La lettera della figlia di Carlotta Mantovan

“Cara mamma, anche quest’anno è passato. Sei la mia vita e sei la mia mamma ormai da undici anni, tra poco dodici, siamo cresciute insieme e siamo sempre unite come lo saremo in eternità”, si legge nella lettera di Stella rivolta a sua madre, Carlotta Mantovan.

Il messaggio della piccola pubblicato su Instagram è poi andato avanti: “Tu mi hai insegnato a vivere senza tristezza e insicurezza e ad apprezzare i miei difetti… Grazie per questo perché mi hai fatto vedere con il tuo amore e il tuo sorriso i valori della vita. Con te mi sento Stella Frizzi, una persona coraggiosa e forte. Auguri e grazie di quello che fai per me. Ti amo. A mamma da Stellina”, si è conclusa la lettera arrivata, evidentemente, per il compleanno della donna ma pubblicata sui social solo in queste ore.

Una nuova relazione per la Mantovan

Sulla vita privata della Mantovan, ad oggi, non si sa moltissimo ma la donna pare stia provando a riniziare anche in tema amore.

In questo senso diversi mesi fa la donna era stata vista a Roma, a Villa Borghese, insieme ad un uomo. Il settimanale Chi aveva parlato di un francese che, in base agli scatti e al racconto del media, sembra aver già passato diverso tempo con madre e figlia, vista la confidenza tra loro. Nelle vecchie foto di Chi, infatti, sembrava esserci molta complicità sia con la Mantovan in primis che con Stella.