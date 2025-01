Addio ad una voce iconica della radio e non solo: morto a soli 58 anni

Lutto nello spettacolo: addio al famoso speaker radiofonico, doppiatore e attore italiano Roger Mantovani, morto a soli 58 anni.

Ore di grande tristezza nel mondo dello spettacolo con particolare riferito alla radio: è morto a 58 anni il famoso speaker radiofonico, doppiatore e attore italiano Roger Mantovani. Secondo le primissime informazioni riprese da diversi media, l’uomo sarebbe deceduto nella giornata di giovedì 2 gennaio 2025 per cause ancora non definite mentre si trovava a Palma di Maiorca.

Morto Roger Mantovani

La notizia del decesso dell’uomo è stata data in queste ore anche se non sono noti particolari dettagli. Nel corso della sua carriera, Mantovani ha lavorato presso emittenti radiofoniche come RTL 102.5, Virgin Radio, Radio Capital e Radio Studio Più, dove ha condotto programmi come “Studio Più Live” e “Mucho Mas”.

Il compianto 58enne ha avuto una significativa presenza in televisione, interpretando diversi ruoli in varie soap opere e conducendo programmi come “Sabato 4” su Rete 4, “Affare Fatto” su Canale 5 e “On the Road” su Odeon TV.

Il cordoglio dei colleghi

Dopo il diffondersi della notizia sono stati in diversi a voler salutare Mantovani. Sui profili social di Virgin Radio, per esempio, è stato condiviso un post in suo onore con tanto di foto e dedica speciale davvero commosso: “Con grande tristezza abbiamo appreso della prematura scomparsa di Roger Mantovani. Roger è stato (nel 2014 e 2015) una delle nostre voci con i Weekenders. Tutta Virgin Radio si unisce al dolore della sua famiglia e di tutti quanti, tantissimi, gli hanno voluto bene. RIP”, si legge con tanto di emoticon del cuore spezzato.