Nozze e terzo figlio: Bianca Guaccero guarda al futuro con Giovanni Pernice

L’amore sbocciato a Ballando con le Stelle continua tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e si pensa già al futuro…

Hanno vinto Ballando con le Stelle ma soprattutto si sono trovati e hanno dato inizio ad una bellissima storia d’amore. Stiamo parlando di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che progettano il futuro insieme. La nota conduttrice e attrice, intervistata da Oggi, ha fatto il punto sulla relazione dando uno sguardo a quello che verrà…

Bianca Guaccero e l’amore con Giovanni Pernice

Va a gonfie vele la relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che dopo aver vinto Ballando con le Stelle stanno guardando al futuro. A raccontare come stiano andando le cose è stata proprio la conduttrice e attrice intervistata da Oggi.

Bianca Guaccero

“Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Con Giovanni è andata così”, ha spiegato la bella Bianca ammettendo che il primo bacio con Pernice sia arrivato durante le prove. “Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28. Giovanni dice che quando mi ha vista ha pensato: ‘Bingo’. Io ci ho messo un po’ di più. I primi giorni mi sembrava bello ma troppo perfetto. La verità è che è stato facile riconoscerci: siamo molto simili”.

La Guaccero ha raccontato come sia stare con Giovanni al suo fianco: “In Giovanni ho trovato un compagno di scorribande perfetto, è più matto di me. Da questa intesa è nato tutto il resto. […] Tra me e Giovanni l’amore è andato di pari passo col ballo e lo abbiamo portato in tv”.

Nozze e non solo: le parole

La storia tra loro sta andando talmente bene che i due progettano un futuro insieme anche se prima di parlare di matrimonio bisognerà aspettare ancora qualche tempo: “Nozze? E’ presto per adesso. Ora dobbiamo organizzare le nostre vite”, ha chiarito la Guaccero.

“Lui ha un impegno di lavoro a Londra, dove vive da anni, e poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia”. E a proposito di figli, Bianca ha ammesso: “Sì, ho sempre desiderato avere tre figli. Se succedesse sarei la donna più felice del mondo. Amo essere madre”.