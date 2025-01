Sono state settimane orribili per la famiglia Rodriguez dopo l’incendio che ha coinvolto Gustavo, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias.

Gustavo, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, è stato dimesso dall’ospedale in queste ore dopo il terribile incendio che lo ha visto coinvolto nelle scorse settimane e che gli ha causato terribili ferite. A rendere nota la notizia positiva del ritorno a casa dell’uomo è stata sua moglie, Veronica Cozzani, tramite un video social.

Il padre di Belen dimesso dopo l’incidente: il video

Non si erano pronunciate in modo molto chiaro Belen e Cecilia Rodriguez in merito alle condizioni del loro padre, Gustavo, da settimane ricoverato al Niguarda di Milano a seguito dell’incidente con annesso incendio che lo aveva visto coinvolto presso un capannone a Gallarate.

Belen Rodriguez

In questi minuti, Veronica Cozzani, madre delle showgirl e moglie del signor Gustavo, ha pubblicato un video su Instagram che mostra l’uomo verso il ritorno a casa.

Nelle immagini pubblicate, Gustavo è visibilmente provato dalle ustioni subite al suo corpo. Mani e piedi sembrano aver avuto la peggio e risultano essere avvolte da delle garze. Stesso discorso anche per parte del volto.

Le reazioni al filmato

Nel breve filmato condiviso dalla signora Cozzani si vede appunto l’uomo vestito con un paio di pantaloni della tuta, un piumino nero e un cappello. Al netto del fatto che Gustavo sia di spalle è possibile intuire l’entità delle ustioni riportate.

“Rimetti presto”, hanno commentato alcuni utenti. “L’importante è che ora stia tornando a casa con la sua famiglia”, si legge ancora.

Nella didascalia del video, invece, la Cozzani ha scritto: “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e humanamente eccellente!”.