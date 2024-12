Momenti di paura per la famiglia Rodriguez: Gustavo, padre di Belen, gravemente ustionato in un incendio a Gallarate.

Momenti di paura per la famiglia di Belen Rodriguez: nelle ultime ore il padre della showgirl argentina, Gustavo, è rimasto gravemente ferito. L’uomo ha riportato gravi ustioni sul corpo in seguito a un incendio divampato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese.

Tutto è successo nella mattinata del 5 dicembre, e ha portato a terribili conseguenze. Scopriamo che cosa è successo e come sta adesso Gustavo.

Paura per il papà di Belen Rodriguez: ustioni sul corpo

Per Belen e i suoi fratelli queste ultime ore sono state piene di apprensione. Secondo quanto riportato da Affaritaliani, Gustavo Rodriguez è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate. L’uomo è arrivato in ospedale intubato.

Successivamente, è stato trasferito al reparto ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove i medici hanno confermato che le ustioni sul 10% del corpo hanno interessato principalmente il volto e un braccio. Nonostante le gravi condizioni iniziali, l’uomo non sembrerebbe in pericolo di vita.

Le indagini sull’incendio: cosa è accaduto?

Le autorità locali, insieme ai vigili del fuoco, stanno lavorando per determinare l’origine dell’incendio. Il capannone, utilizzato come deposito, era un luogo che Gustavo frequentava abitualmente. Testimoni hanno descritto la scena drammatica di Rodriguez avvolto dalle fiamme su volto e braccia, e l’uomo è stato soccorso poco dopo.

Belen Rodriguez, nota per il suo forte legame con la famiglia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si presume che sia accorsa accanto al padre in questo difficile momento. I fan della showgirl hanno inviato messaggi di supporto sui social, augurandosi una pronta guarigione per Gustavo.

Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Gustavo Rodriguez e aspettare che Belen rilasci una dichiarazione sull’accaduto.

Aggiornamento ore 13.00: Come scritto da Gossip.it riportato da Fanpage.it, sembrerebbe – dai primi racconti sull’incidente – che il padre della nota showgirl sarebbe: “Corso fuori dall’edificio urlando con testa e arti avvolti dalle fiamme“.