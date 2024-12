Al Bano si arrende: “Ho chiuso”

Dopo l’ennesima esclusione dal Festival di Sanremo, ecco le parole amare di Al Bano Carrisi che guarda al suo futuro senza la kermesse.

Aspettava da tempo la lista dei big che avrebbero presto parte al Festival di Sanremo 2025 e si aspettava, almeno questa volta, di esserci. Invece, Al Bano, per un altro anno è stato escluso dai partecipanti. Questa volta è stato Carlo Conti a non ammetterlo alla kermesse musicale dandogli un’altra delusione. All’Adnkronos, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato di non voler più tentare di prendere parte alla kermesse dell’Ariston.

Al Bano chiude con Sanremo: la decisione

“Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza!”, ha esordito Al Bano Carrisi parlando all’Adnkronos dopo la notizia dell’esclusione da Sanremo e dalla lista dei big scelti da Carlo Conti.

“Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo”, ha detto l’artista arrendendosi all’idea di non partecipare più al Festival della musica italiana.

Un breve commento anche sulla scelta di Carlo Conti di non chiamarlo tra i big: “Continuerò a dire ‘no comment’ fino alla morte”.

Il sassolino su Amadeus

Diverso, invece, il passaggio relativo al passato con alcuni sassolini che Al Bano si è voluto togliere relativamente ad Amadeus: “Ho partecipato al Festival di Sanremo in gara per ben quindici volte. Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival di Sanremo l’anno dopo, ma poi non ha mantenuto i patti. A questo punto direi che basta così, no comment, non ho altro da dire. Sanremo è stato il mio grande amore. Hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio”.

A questo punto, quindi, Carrisi sembra essersi arreso all’idea di non prendere più parte a Sanremo come big. Chissà, però, se lo vedremo in veste di ospite in futuro.