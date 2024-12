Aurora Ramazzotti compie gli anni: il video di auguri di mamma Michelle è strappalacrime

Tanti auguri ad Aurora Ramazzotti: 28 anni per la showgirl. Ecco gli auguri davvero speciali con tanto di dedica video di Michelle Hunziker.

Tanti auguri ad Aurora Ramazzotti che oggi festeggia 28 anni. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha raggiunto un bellissimo traguardo che è stato celebrato proprio da sua madre con una dedica mozzafiato con tanto di videomessaggio pubblicato sui social dove la svizzera ha mostrato alcuni dei momenti più belli vissuti tra loro.

Aurora Ramazzotti compie 28 anni: la dedica di Michelle Hunziker

“Sono passati 28 anni”, ha esordito Michelle Hunziker nel suo video dedica per la figlia Aurora Ramazzotti. “Sembra davvero solo ieri quando nella sedia a dondolo della tua stanzetta ti allattavo e guardavo quel faccino rotondo, un po’ orientale, con quelle labbra a cuore… Ero completamente innamorata di te, del mio bebè bellissimo”.

Aurora Ramazzotti

“Questo angelo che è sceso anche un po’ per aiutare la sua mammina giovane e sgangherata“, ha proseguito la showgirl svizzera. E ancora: “Siamo letteralmente cresciute insieme e ho assaporato ogni istante della tua crescita. Anche quelli difficili. Forse addiittura di più”.

La crescita di Aurora

La Hunziker, che ha fatto sentire la propria voce in sottofondo mentre nel filmato condiviso scorrevano le foto di lei e della sua “piccola”, ha poi proseguito nel messaggio per Auri, oggi diventata una donna e una madre: “Sei una mamma meravigliosa e te lo ripeterò allo sfinimento perché te lo meriti e fa bene al cuore. Io ne so qualcosa. Sono proprio fiera della donna che sei diventata, amore mio. Goditi questo giorno speciale, ti amo, mamma”.

Le parole da madre ma anche da nonna e da amica di Michelle hanno riscosso grande successo con diversi utenti che le hanno fatto i complimenti: “Che rapporto speciale! Complimenti Michelle, giovane e saggia, guarda che hai creato.. Una Donna splendida”. “Parole bellissime, siete due donne spettacolari con delle famiglie bellissime, complimenti”.